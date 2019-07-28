Трое мужчин утонули на Шаморе один за другим за полтора часа

Невероятно трагичное стечение обстоятельств привело к тому, что в субботу, 27 июля, на Шаморе за полтора часа утонуло трое взрослых мужчин, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

- На пляже Лазурный в субботу три человека утонули: один на первом пляже и два на втором - жители ЕАО, отдыхающие, - и.о. главного врача скорой помощи Владивостока Олег Сорокин.

Все трое утонули в разное время в промежутке с 17 до 18:30 вечера. Притом что во Владивостоке наконец-то установилась хорошая, солнечная погода. Но именно в это время, говорят очевидцы, поднялись неслабые волны.

На выходных на пляже Шаморы проходит спортивный фестиваль «Песок VL», некоторые этапы которого предполагают соревнования на воде. Однако утонувшие, как стало известно, к фестивалю отношения не имеют.

- Там еще был заплыв, но участники не пострадали, - уточнил Сорокин.

Отметим, что на Шаморе (бухта Лазурная) есть станция скорой помощи, так что на вызовы медики реагируют оперативно. А вот спасателей на берегу не хватает. Очевидцы утверждают, что в момент трагедии рядом не оказалось ни одного спасателя. А ведь в этом году впервые за три года Шамору включили в список мест, где можно купаться. Правда, только ООО «Лотс».

Ранее, 26 июня, трое мужчин перевернулись в лодке на озере Ханка. Двоих спасли и отправил в больницу, а вот поиски третьего продолжаются.

В воскресенье, 28 июля, отдыхающие на берегу бухты Руднева вытащили из воды женщину. Откачать ее не удалось.