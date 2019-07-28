2019-07-28T08:30:33+03:00
Происшествия

Трое мужчин утонули на Шаморе один за другим за полтора часа

Двое из них приехали на море из ЕАО
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пляж в бухте Лазурная (Шамора)Пляж в бухте Лазурная (Шамора)Фото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Невероятно трагичное стечение обстоятельств привело к тому, что в субботу, 27 июля, на Шаморе за полтора часа утонуло трое взрослых мужчин, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

- На пляже Лазурный в субботу три человека утонули: один на первом пляже и два на втором - жители ЕАО, отдыхающие, - и.о. главного врача скорой помощи Владивостока Олег Сорокин.

Все трое утонули в разное время в промежутке с 17 до 18:30 вечера. Притом что во Владивостоке наконец-то установилась хорошая, солнечная погода. Но именно в это время, говорят очевидцы, поднялись неслабые волны.

На выходных на пляже Шаморы проходит спортивный фестиваль «Песок VL», некоторые этапы которого предполагают соревнования на воде. Однако утонувшие, как стало известно, к фестивалю отношения не имеют.

- Там еще был заплыв, но участники не пострадали, - уточнил Сорокин.

Отметим, что на Шаморе (бухта Лазурная) есть станция скорой помощи, так что на вызовы медики реагируют оперативно. А вот спасателей на берегу не хватает. Очевидцы утверждают, что в момент трагедии рядом не оказалось ни одного спасателя. А ведь в этом году впервые за три года Шамору включили в список мест, где можно купаться. Правда, только ООО «Лотс».

Ранее, 26 июня, трое мужчин перевернулись в лодке на озере Ханка. Двоих спасли и отправил в больницу, а вот поиски третьего продолжаются.

В воскресенье, 28 июля, отдыхающие на берегу бухты Руднева вытащили из воды женщину. Откачать ее не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Самую крутую улицу Владивостока перекрыли до ноября
Находка возмутилась строительству армянской церкви
Водителю Volvo, погубившему девушку с ребенком, грозит до 7 лет колонии
Тысячи людей остались без воды в Приморье, объявлен режим ЧС
Какая боль: «Амур» во Владивостоке разгромил «Адмирал» - 6:0
«Думали, ракушки собирает»: женщина утонула в Приморье на популярном пляже
Трое в лодке потерпели бедствие на озере Ханка
Пищевое отравление в подарок: больные коровы в Приморье давали опасное для здоровья молоко
Десантный вертолетоносец Филиппин встанет в строй кораблей во Владивостоке в День ВМФ
Добро пожаловать: грузовик во Владивостоке протаранил машину с хабаровчанами
Во Владивостоке пробуют разгрузить центр города запретом на проезд для большегрузов
Все на море: главный синоптик Приморья рассказал о погоде на август
Игорь Николаев поделился уникальным фото молодой Аллы Пугачевой во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 27 июля 2019 года: пришло лето, но с дождем
По строительству многоэтажки на Океанском проспекте ударили сервитутом
Большегрузам запретили ездить по Владивостоку в часы пик
Дети во Владивостоке жили в нелегальном палаточном лагере
Владивостокцев перепишут по интернету
Портовый Флот АО «Восточный Порт» отпраздновал 45 лет со дня основания
В Дальнегорске загорелась крыша управления «Дальполиметалла»
Погода не проясняется: туман и дожди накрыли Приморье в пятницу
Водитель в Находке сбил 5-летнего мальчика на переходе и уехал
Полугодовой мониторинг качества воды в зоне влияния АО «Восточный Порт» на водные объекты вновь подтвердил высокие экологические стандарты предприятия
Энергетики обратились в прокуратуру из-за несогласованных действий строителей вблизи ЛЭП
Ольга Бузова во Владивостоке нарасхват