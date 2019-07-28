«Думали, ракушки собирает»: женщина утонула в Приморье на популярном пляже

СЕГОДНЯ 08:11 2019-07-28T08:30:41+03:00

Отдыхающие не сразу поняли, что качающееся на волнах тело – это утопленник

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Еще один трагический случай произошел на приморском пляже 28 июля. Отдыхающие на берегу бухты Руднева вытащили несколько минут назад из воды женщину. Откачать ее не удалось, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На место вызвали «скорую» и полицию. Причины происшествия не совсем понятны – в данном месте довольно мелко, погода сегодня хорошая и волн нет.

- На улице тишь, полный пляж отдыхающих. Я вышла в первый раз искупаться, - рассказывает Александра, жительница поселка Руднево. – Вижу, женщина в воде как поплавок. Сначала подумала, может она ракушки собирает. Потом позвала мужа, он быстро ее вытащил на берег, пытались откачать, но бесполезно. Сидим сейчас, все в шоке. Полиция еще не приехала.

По ее словам, женщина уже немолодая. Возможно, ей стало плохо в воде.

Это уже не первая трагедия за последние дни. Накануне трое отдыхающих на Шаморе утонули в разное время в промежутке между 17:00 и 18:30. Двое из них приехали к морю из ЕАО.

Еще трое мужчин перевернулись в лодке на озере Ханка. Двоих спасли и отправил в больницу, а вот поиски третьего продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU