«Думали, ракушки собирает»: женщина утонула в Приморье на популярном пляже
Еще один трагический случай произошел на приморском пляже 28 июля. Отдыхающие на берегу бухты Руднева вытащили несколько минут назад из воды женщину. Откачать ее не удалось, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
На место вызвали «скорую» и полицию. Причины происшествия не совсем понятны – в данном месте довольно мелко, погода сегодня хорошая и волн нет.
- На улице тишь, полный пляж отдыхающих. Я вышла в первый раз искупаться, - рассказывает Александра, жительница поселка Руднево. – Вижу, женщина в воде как поплавок. Сначала подумала, может она ракушки собирает. Потом позвала мужа, он быстро ее вытащил на берег, пытались откачать, но бесполезно. Сидим сейчас, все в шоке. Полиция еще не приехала.
По ее словам, женщина уже немолодая. Возможно, ей стало плохо в воде.
Это уже не первая трагедия за последние дни. Накануне трое отдыхающих на Шаморе утонули в разное время в промежутке между 17:00 и 18:30. Двое из них приехали к морю из ЕАО.
Еще трое мужчин перевернулись в лодке на озере Ханка. Двоих спасли и отправил в больницу, а вот поиски третьего продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU