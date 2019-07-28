2019-07-28T10:52:56+03:00
Происшествия

Водителю Volvo, погубившему девушку с ребенком, грозит до 7 лет колонии

Как оказалось, водитель знал, что тормозная система автомобиля неисправна [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Целые сутки весь город искал Николая, сбежавшего с места смертельного ДТП. Фото: пресс-служба УМВД ПКЦелые сутки весь город искал Николая, сбежавшего с места смертельного ДТП. Фото: пресс-служба УМВД ПК
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Громкое ДТП во Владивостоке в феврале 2019 года получилось резонансным по нескольким причинам. Во-первых, под колесами автомобиля оказалась молодая семья с ребенком, гуляющая по тротуару. Этот ужасный момент запечатлели камеры видеонаблюдения. Во-вторых, водитель скрылся, его искали два дня, пока чумазого и поникшего не доставили в отделение полиции. Расследование этого ДТП завершено, дело направлено в суд, водителю грозит всего до 7 лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Вечером 18 февраля 36-летний житель Владивостока Николай Тимченко сел за руль своего старенького Volvo, зная заранее, что автомобиль технически неисправен - в рабочей жидкости в гидроприводе тормозов был воздух. Это его не смутило. Да что тут говорить - у него даже полиса ОСАГО не было.

А ведь ехал он, судя по видеозаписи, очень быстро. Когда машина выскочила на тротуар, прохожие даже не успели оглянуться.

Момент страшной аварии зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Видео: dps_vl.

Жертвой Тимченко стала молодая семья из трех человек. Работник механо-монтажного цеха «Дальзавода» Андрей К. вместе с супругой и полуторагодовалым сыном шли по тротуару в районе дома № 12 по улице 40 лет ВЛКСМ, держась за руки. Примерно в шесть часов вечера водитель белого Volvo мчал, обгоняя поток никуда не спешащих машин по «встречке», но, возвращаясь в свой ряд, не справился с управлением, машина перескочила клумбу и налетела на людей. Отлетевший в сторону мужчина подскочил и, хромая, побежал к машине – под ней оставалась его жена, сын лежал рядом.

Девушка и ребенок скончались в реанимации. У Андрея осталась старшая дочь, школьница.

Водитель Volvo, увидев, что натворил, сбежал, воспользовавшись суматохой, и ударился в бега. Успел зайти домой за сумкой, выключил телефон, ночевал на улице. Целые сутки за ним «охотились» наряды полиции и весь город, ориентировки на подозреваемого опубликовали все местные СМИ.

Когда Николая Тимченко и доставили в отдел полиции, он признался следователю, что просто боялся, что его посадят.

Допрос Тимченко.

Посадить его действительно могут. Правда, санкция статьи ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) предусматривает наказание в виде принудительных работ до 5 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет.

Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Первомайский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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