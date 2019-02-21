«Куда побежал? Куда глаза глядели»: появилась видеозапись допроса водителя, сбившего мать и малыша во Владивостоке

МВД России опубликовало видеозапись допроса водителя Volvo Николая Тимченко, который 18 февраля на тротуаре сбил пару с ребёнком, сообщает «Комсомолка». На записи мужчина, отвечая на вопросы полицейского, мнётся и запинается. Однако из его слов понятно одно - с места преступления он сбежал потому, что боялся наказания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1028" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/693185" frameborder="0"></iframe> Допрос Тимченко.

Напомним, вчера во Владивостоке наконец задержали местного жителя, подозреваемого в смерти 33-летней женщины и полуторагодовалого малыша. Несколько дней назад он, управляя автомобилем «Вольво», выехал на тротуар, где сбил семейную пару и их малыша. Мать с сыном скончались в реанимации. Глава семьи, Андрей К., сейчас находится под наблюдением врачей. Его постоянно навещают друзья-коллеги по Дальзаводу.

Тимченко рассказал, что происходило сразу после ДТП на улице 40 лет ВЛКСМ. Увидев, что натворил, водитель иномарки сбежал с места преступления и ударился в бега. Ночевал на улице. Телефон отрубил. Целые сутки за ним «охотились» наряды полиции, ориентировки на подозреваемого опубликовали все местные СМИ.

В кабинете у следователя городского управления МВД на Военном шоссе Тимченко своим жалким видом напоминал провинившегося школьника:

- Почему убежали с места происшествия?

- Боялся, что в тюрьму посадят.

- А то, что ребёнок погиб и женщина, вас это не смутило?

- Да... Но я побежал.

- Куда вы побежали?

- Вперёд.

По информации пресс-службы управления МВД по Приморскому краю, фигуранта оперативники угро задержали на Луговой, когда он садился в маршрутный автобус. Сейчас Тимченко задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Предварительное расследование продолжается.

КСТАТИ

Как стало известно «КП», у отца семейства осталась дочь-шестиклассница. В момент случившегося её не было с родными. Отметим, что интернет-пользователи, узнав о трагедии, объявили сбор пожертвований в помощь пострадавшей семье. По информации инстаграм-паблика blog_vladivostok, глава семьи Андрей К. благодарен всем, кто откликнулся на его горе.

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