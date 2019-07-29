Показательная статистика: двое из трех утонувших на Шаморе были пьяны

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-29T12:33:29+03:00

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Приморский следком выявил, что двое из утонувших мужчин в субботу, 27 июля, на Шаморе были пьяны. Знакомы между собой они не были и находились на соседних пляжах бухты Лазурная. Еще один мужчина утонул, героически спасая земляка, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет Приморского края.

Трое граждан, отдыхающих на Шаморе, утонули в промежутке с 17 до 18:30 вечера. Один - на первом пляже и двое на втором. Многие жители в то время, несмотря на солнечную погоду, жаловались в соцсетях на отбойное течение, которое виновно в большинстве смертельных исходов при купании в море.

Однако в данном случае роль сыграло не только течение, но и нетрезвое состояние двух утонувших мужчин. Одному было 38, второму - 48 лет. Третий мужчина погиб, пытаясь спасти своего пьяного знакомого. К сожалению, безуспешно. Оба приехали к морю из ЕАО.

Отметим, что на Шаморе (бухта Лазурная) есть станция скорой помощи, так что на вызовы медики реагируют оперативно. А вот спасателей на берегу не хватает. Очевидцы утверждают, что в момент трагедии рядом не оказалось ни одного спасателя.

Это уже не первая трагедия за последние дни. Ранее, 26 июня, трое мужчин перевернулись в лодке на озере Ханка. Двоих спасли и отправил в больницу, а вот поиски третьего продолжаются.

В воскресенье, 28 июля, отдыхающие на берегу бухты Руднева вытащили из воды женщину. Откачать ее не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU