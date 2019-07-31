Владимир Путин назначил нового начальника ФСБ по Приморскому краю

СЕГОДНЯ 08:11 2019-07-31T08:11:51+03:00

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Президент России Владимир Путин назначил нового руководителя Управления ФСБ России по Приморскому краю. Им стал Денис Симонов – генерал-майор, который ранее возглавлял территориальное УФСБ Амурской области, - сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

Денис Владимирович Симонов родился в 1972 году в Омске. Генерал-майор прошел путь от оперуполномоченного до начальника территориального Управления ФСБ России. В органах службы безопасности работает вот уже 24 года. С 2013 года занимал должность главы УФСБ в Амурской области.

Напомним, что и прокурор Приморского края Николай Пилипчук, и начальник УМВД – Николай Афанасьев также прежде занимали высокие чины в Амурской области, губернатором которой был Олег Кожемяко.

Генерал-лейтенант Игорь Стручков, прежде занимавший должность начальника ФСБ в Приморье, переведен на новое место службы. Официальных заявлений о том, куда именно его направили, пока что нет. На счету Игоря Стручкова на руководящих территориальных постах УФСБ множество громких и резонансных уголовных дел, в их числе дело экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева и бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина.

ИСТОЧНИК KP.RU