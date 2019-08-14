2019-08-14T16:04:49+03:00
Общество

Больше сотни иностранных лодок и судов просят переждать тайфун «Кроса» в бухтах Приморья

Как только погода улучшится заморских гостей проводят обратно до российской границы
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Иностранные судна хотят переждать тайфун в Приморском краеИностранные судна хотят переждать тайфун в Приморском краеФото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Около 150 иностранных судов попросили у России разрешения переждать мощный тайфун «Кроса» в приморской акватории. Укрывшиеся от непогоды плавсредства будет контролировать Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-группу ведомства.

Многие из заграничных лодок и судов находятся в плачевном состоянии и едва ли выдержали бы удар мощного вихря. Их капитаны подняли флаги «Терплю бедствие», соответствующие Международному своду сигналов. Несколько иностранных шхун и вовсе уже забросили якорь около острова Рикорда. Последний находится в заливе Петра Великого. Выбор такого местоположения не особенно удачен, ведь именно там 16-17 августа ожидаются сильные морские волны высотой до 3,5 метров.

Рыбаки довольно часто занимаются промыслом в нейтральных водах Японского моря. Так, совсем недавно убежище от тайфуна «Франциско» в Приморье просили северокорейские рыбаки. В этот раз, как и в прошлый, загоститься иностранцам не дадут - сразу после прояснения погодных условий российские пограничники проводят заморские суда до линии границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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