2019-08-08T15:11:15+03:00
Общество

Лодки КНДР укрылись от тайфуна в приморском заливе Ольга

Порядка 25 иностранных рыбацких суденышек зашли в российскую бухту [фото]
Сергей БАЛАНОВ
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Северокорейские рыбаки снова укрылись от непогоды в российских водах – в уютном заливе Ольга на севере Приморского края. Местные жители сообщают «Комсомольской правде – Владивосток», что в залив зашло около 25 лодок из КНДР.

Это явление довольно частое. В нейтральных водах Японского моря рыбачит огромное число северокорейских рыбаков. Как правило, это совсем маленькие деревянные лодки, уязвимые перед штормами. В случае, когда непогода угрожает жизни людей, российские пограничники разрешают иностранным морякам заходить в территориальные воды и укрываться в местных бухтах. Залив Ольги, в который впадает река Авакумовска, становится местом спасения особенно часто.

В прошлом году во время тайфуна «Джеби» в Ольге укрылись порядка 300 шхун и судов из Северной Кореи. Зрелище потрясло даже местных жителей – акватория была усеяна иностранными лодками, которые выглядят как гости из прошлого.

Шхуны в Ольге.

На этот раз моряков напугал тропический шторм «Франциско», который обрушил на Приморье сильные дожди еще вечером 7 августа. За 12 часов выпало до 60% от месячной нормы осадков: 52-91 мм. Максимальное количество осадков выпало в Партизанске – 91 мм и во Владивостоке – 77 мм. Во Владивостоке за ночь затопило несколько улиц и повалило пару деревьев. Утонул частично китайский рынок на Спортивной.

Однако это еще не все. Утром 9 августа с юга на север Приморья будет проходить активный атмосферный фронт второго рода с мощными кучево-дождевыми облаками. Ожидаются интенсивные ливни, грозы и шквалы, кое-где не исключён и град. Наиболее интенсивным будет ливень в Хасанском районе, городе Владивостоке, на юго-востоке края, там, где уже выпало до 90 мм осадков.

В ТЕМУ:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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