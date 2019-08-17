Пробка на трассе Владивосток - Хабаровск огибает целый поселок

СЕГОДНЯ 07:21 2019-08-17T07:35:43+03:00

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На федеральной трассе Владивосток – Хабаровск уже некоторое время ведутся дорожные работы, из-за них на участке в очередной раз образовалась огромная пробка. Дорожники устанавливают отбойники, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Скорость движения автомобилей в районе поселка Вольно-Надеждинск – 5 км в час. Огромная пробка сковала весь правый ряд машин, направляющихся в сторону Хабаровска. Скопление насколько длинное, что огибает полностью приморское село.

Весь правый ряд машин, направляющихся в Хабаровск, стоит. Изображение: "Яндекс.Пробки".

Дорожники перекрыли центральные полосы для установки разделяющих конструкций еще в середине недели. Тогда же и образовалась первая серьезная пробка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/726489" frameborder="0"></iframe> Установка отбойников на трассе Владивосток - Хабаровск.! другой источник

Скорости проезда никак не способствует и погода. Дожди льют весь день, и будут продолжать лить на территории Приморья еще не менее трех дней. Именно из-за непогоды в крае, в общей сложности нет проезда на 15 дорожных участках.

ИСТОЧНИК KP.RU