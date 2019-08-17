2019-08-17T07:35:43+03:00
Общество

Пробка на трассе Владивосток - Хабаровск огибает целый поселок

Дорожные службы устанавливают отбойники в дождь
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Огромная пробка на трассе Владивосток - Хабаровск образовалась из-за дорожных работОгромная пробка на трассе Владивосток - Хабаровск образовалась из-за дорожных работ
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На федеральной трассе ВладивостокХабаровск уже некоторое время ведутся дорожные работы, из-за них на участке в очередной раз образовалась огромная пробка. Дорожники устанавливают отбойники, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Скорость движения автомобилей в районе поселка Вольно-Надеждинск – 5 км в час. Огромная пробка сковала весь правый ряд машин, направляющихся в сторону Хабаровска. Скопление насколько длинное, что огибает полностью приморское село.

Весь правый ряд машин, направляющихся в Хабаровск, стоит. Изображение: "Яндекс.Пробки".

Весь правый ряд машин, направляющихся в Хабаровск, стоит. Изображение: "Яндекс.Пробки".

Дорожники перекрыли центральные полосы для установки разделяющих конструкций еще в середине недели. Тогда же и образовалась первая серьезная пробка.

Установка отбойников на трассе Владивосток - Хабаровск.! другой источник

Скорости проезда никак не способствует и погода. Дожди льют весь день, и будут продолжать лить на территории Приморья еще не менее трех дней. Именно из-за непогоды в крае, в общей сложности нет проезда на 15 дорожных участках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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