Появилось видео задержания директора наркоцентра во Владивостоке, в котором унижали пациентов

СЕГОДНЯ 13:19 2019-08-19T13:19:40+03:00

Силовики штурмовали высокий забор «Расцвета», затем «скрутили» его директора

Во время визита в «Расцвет» силовики освободили 15 человек, которых держали против их воли [видео]

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Директор реабилитационного центра «Расцвет», в котором умер как минимум один пациент, а ряд других публично заявили об унижениях и издевательствах, задержан силовиками. Дмитрию Кондратьеву вменяют две статьи уголовного кодекса, одна возбуждена по факту смерти реабилитанта Егора К., о котором подробно рассказывала «КП-Вадивосток».

Директору «Расцвета» вменяют статьи: «Похищение человека» (до 12 лет колонии) и «Незаконное лишение свободы» (до пяти лет лишения свободы). Силовики задержали господина Кондратьева сегодня, 19 августа. Вскоре ему должны вынести меру пресечения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/726802" frameborder="0"></iframe> Директора наркоцентра, в котором издевались над пациентами, задержали во Владивостоке.

Видео оперативной съемки задержания и обысков в реабилитационном центре оказалось в распоряжении «КП-Владивостока». Силовики штурмовали высокий забор «Расцвета», затем «скрутили» его директора.

Как сообщили в региональном СКР, в настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, иных лиц, причастных к его совершению, а также всего круга потерпевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU