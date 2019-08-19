Появилось видео задержания директора наркоцентра во Владивостоке, в котором унижали пациентов
Директор реабилитационного центра «Расцвет», в котором умер как минимум один пациент, а ряд других публично заявили об унижениях и издевательствах, задержан силовиками. Дмитрию Кондратьеву вменяют две статьи уголовного кодекса, одна возбуждена по факту смерти реабилитанта Егора К., о котором подробно рассказывала «КП-Вадивосток».
Директору «Расцвета» вменяют статьи: «Похищение человека» (до 12 лет колонии) и «Незаконное лишение свободы» (до пяти лет лишения свободы). Силовики задержали господина Кондратьева сегодня, 19 августа. Вскоре ему должны вынести меру пресечения.
Директора наркоцентра, в котором издевались над пациентами, задержали во Владивостоке.
Видео оперативной съемки задержания и обысков в реабилитационном центре оказалось в распоряжении «КП-Владивостока». Силовики штурмовали высокий забор «Расцвета», затем «скрутили» его директора.
Как сообщили в региональном СКР, в настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, иных лиц, причастных к его совершению, а также всего круга потерпевших.
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ИСТОЧНИК KP.RU