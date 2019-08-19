2019-08-19T13:19:40+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания директора наркоцентра во Владивостоке, в котором унижали пациентов

Во время визита в «Расцвет» силовики освободили 15 человек, которых держали против их воли [видео]
Александра ЖДАНОВА
Поделиться:
Силовики штурмовали высокий забор «Расцвета», затем «скрутили» его директораСиловики штурмовали высокий забор «Расцвета», затем «скрутили» его директора
Изменить размер текста:

Директор реабилитационного центра «Расцвет», в котором умер как минимум один пациент, а ряд других публично заявили об унижениях и издевательствах, задержан силовиками. Дмитрию Кондратьеву вменяют две статьи уголовного кодекса, одна возбуждена по факту смерти реабилитанта Егора К., о котором подробно рассказывала «КП-Вадивосток».

Директору «Расцвета» вменяют статьи: «Похищение человека» (до 12 лет колонии) и «Незаконное лишение свободы» (до пяти лет лишения свободы). Силовики задержали господина Кондратьева сегодня, 19 августа. Вскоре ему должны вынести меру пресечения.

Директора наркоцентра, в котором издевались над пациентами, задержали во Владивостоке.

Видео оперативной съемки задержания и обысков в реабилитационном центре оказалось в распоряжении «КП-Владивостока». Силовики штурмовали высокий забор «Расцвета», затем «скрутили» его директора.

Как сообщили в региональном СКР, в настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, иных лиц, причастных к его совершению, а также всего круга потерпевших.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

«Моего сына привязывали скотчем и кололи несовместимые препараты» - мать умершего в реабилитационном центре во Владивостоке

Руководство центра вышло на контакт и попыталось объяснить загадочные случаи с пациентами (подробнее)

«Бессонница и мужчины в платьях»: экс-пациентка рассказала о методах ребцентра во Владивостоке

За несколько месяцев, проведенных в «Расцвете», на глазах у экс-пациентки сбежали семь человек, один, по ее словам, перерезал вены (подробнее)

Директора наркоцентра, в котором издевались над пациентами, задержали во Владивостоке

Дмитрию Кондратьеву вменяют две статьи, которые суммарно тянут на 17 лет колонии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Телефонные террористы: жительнице Владивостока по 600 раз в день звонят с неизвестных номеров
Энергетики Приморья контролируют состояние энергообъектов в зоне паводка
Баттл хороводов состоится в Приморье
Родился в рубашке: пешехода едва не сбил неуправляемый мусоровоз во Владивостоке
В Большом Камне появился еще один символ города - второй кран «Голиаф»
До сих пор невозможно проехать в 7 муниципалитетов Приморья
Фонд «Восточный Порт» подвёл итоги летнего выездного заседания
Я против! В сети создали петицию в защиту звездного кафе «Штурвал», которое сносят по решению мэрии Владивостока
ГАИ проводит проверку после ДТП с мусоровозом, который протаранил супермаркет в центре Владивостока
12 улиц во Владивостоке остались без света
Погода во Владивостоке на 19 августа 2019 года: днем до +21 градуса
В Приморье восстанавливают подъезды к отрезанным из-за тайфуна селам
В Раздольном спасатели вызволили из пожара трех человек
МЧС предупреждает: на реках Приморья возможны паводки
Погода во Владивостоке и Приморье на 18 августа: сильные дожди и умеренный ветер
Гуляющая по трассе буренка «нокаутировала» авто
Машина спасателей в Приморье опрокинулась в реку
Не опять, а снова: сеть «Самбери» эвакуировала дальневосточных покупателей
У «бетономешалки» отказали тормоза: трое людей госпитализированы
Пробка на трассе Владивосток - Хабаровск огибает целый поселок
Проезда нет: 15 участков дорог в Приморье затопило
Режим ЧС ввели в еще двух районах Приморья из-за тайфуна «Кроса»
На приморца напали в подъезде из-за 50 тысяч рублей
Как в видеоиграх: пациент больницы угнал машину скорой помощи в Приморье
Погода во Владивостоке на 17 августа 2019 года: днем до +21 градуса, небольшие осадки
Улицы, переулки и остановки Владивостока получили свои названия
Главное – ноги в тепле: во Владивостоке пенсионер в тапочках и без одежды разгуливает в подъезде многоэтажки
Ни пройти, ни проехать: в 9 муниципалитетах Приморья ограничен проезд из-за непогоды