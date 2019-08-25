В пожаре на трассе Уссурийск-Владивосток пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 07:55 2019-08-25T07:56:35+03:00

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Во время пожара на трассе Уссурийск-Владивосток пострадал один мужчина. Его доставили в больницу. Причины возгорания устанавливаются, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, информация о загоревшемся авто на трассе Уссурийск-Владивосток поступила на пульт оперативного дежурного в 11:53.

Приехавшие на место сотрудники МЧС сразу же приступили к ликвидации огня. В 12:30 пожар был уже потушен. В результате произошедшего пострадал один мужчина, он был госпитализирован.

Сейчас специалистам предстоит выяснить причины возгорания.

Ранее сообщалось, что примерно в трех километрах от Уссурийска, на трассе Уссурийск-Владивосток, полыхает авто. Судя по кадрам, транспортное средство выгорело полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU