Земля ушла: появилось видео обрушения сопки на улице Ладыгина во Владивостоке

СЕГОДНЯ 04:34 2019-08-27T04:34:22+03:00

Скала обвалилась в момент, когда на дороге находись люди Фото: Сергей БАЛАНОВ

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На Владивосток обрушился мощный ливень, который погрузил полгорода под воду. Обильные осадки спровоцировали оползень на сопке по улице Ладыгина - пласты земли с растительностью и мусором рухнули прямо на дорогу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728240" frameborder="0"></iframe> Оползень на Ладыгина.

Скала обвалилась в момент, когда на дороге находись люди. Несколько человек ехали на работу, и, когда начался оползень, успели увернуться от потоков грязи, камней и мусора. Серьезных повреждений машины не получили, из числа людей никто не пострадал.

В данный момент огромные пласты земли лежат на дороге, их убирает спецтехника. Автолюбители объезжают груды камней, грязи и мусора по встречной полосе движения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728241" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке на Ладыгина сошел оползень.

Дожди размыли грунт аккурат под гаражами, которые стоят наверху косогора и теперь нависли над пропастью. Если ливни не прекратятся, как говорят местные жители, гаражи могут сползти вниз, и, судя по прогнозам Примгидромета, сегодняшний дождь – это только начало.

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ИСТОЧНИК KP.RU