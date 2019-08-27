Земля ушла: появилось видео обрушения сопки на улице Ладыгина во Владивостоке
На Владивосток обрушился мощный ливень, который погрузил полгорода под воду. Обильные осадки спровоцировали оползень на сопке по улице Ладыгина - пласты земли с растительностью и мусором рухнули прямо на дорогу.
Оползень на Ладыгина.
Скала обвалилась в момент, когда на дороге находись люди. Несколько человек ехали на работу, и, когда начался оползень, успели увернуться от потоков грязи, камней и мусора. Серьезных повреждений машины не получили, из числа людей никто не пострадал.
В данный момент огромные пласты земли лежат на дороге, их убирает спецтехника. Автолюбители объезжают груды камней, грязи и мусора по встречной полосе движения.
Во Владивостоке на Ладыгина сошел оползень.
Дожди размыли грунт аккурат под гаражами, которые стоят наверху косогора и теперь нависли над пропастью. Если ливни не прекратятся, как говорят местные жители, гаражи могут сползти вниз, и, судя по прогнозам Примгидромета, сегодняшний дождь – это только начало.
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ИСТОЧНИК KP.RU