Подпорная стена обрушилась на две машины во Владивостоке

СЕГОДНЯ 05:59 2019-08-27T06:02:11+03:00

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На территории Дальхимпрома 27 августа обрушилась подпорная стена. Бетонные блоки раздавили две машины, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Подписчик Vlnews24 в инстаграме отправил к ним в профиль фотографии обрушенной стены на Снеговой улице, 64. Под постом в соцсетях комментаторы разделились на две стороны: одни стали сочувствовать, а другие, наоборот, говорить, что надо было ставить машины на стоянку. Мол, автомобилям не место у опорной стены. А ведь строение было возведено для того чтобы обезопасить жителей и их имущество от обвалов грунта.

Сегодня, 27 августа, машины во Владивостоке просто-напросто «захлебнулись» дождевой водой, а улицы затонули. Меньше чем за 3 часа в городе выпало 50 миллиметров осадков. Циклон размыл грунт на косогоре Тобольской улицы в районе дома № 11. Потоки камней, веток и грязи повредили, как минимум, семь припаркованных возле подпорной стены иномарок. А во время ЧП в салоне Toyota Land Cruiser Prado находился владелец автомобиля. Его госпитализировали с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU