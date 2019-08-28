Автобус качается в дождевой воде прямо на проезжей части во Владивостоке

СЕГОДНЯ 03:50 2019-08-28T05:59:16+03:00

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Дождевые осадки во Владивостоке затопили многие улицы 28 августа. Дорога от Камской в сторону Днепровской оказалась подтоплена. Один из автобусов встал прямо посередине дороги и не подавал признаков «жизни», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

К нам в редакцию отправили видео, снятое местным жителем в салоне автомобиля. В ролике можно увидеть, что даже автобусы не справляются с ливневыми стоками во Владивостоке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728487" frameborder="0"></iframe> Автомобиль качается на волнах посередине дороги во Владивостоке.! другой источник

Напомним, что ливневые дожди начались во Владивостоке еще вчера, в 7 утра. Количество осадков, то увеличивалось, то уменьшалось. Пасмурная погода сохранялась весь день. В приморской столице на 27-28 августа синоптики объявили штормовое предупреждение. Сегодня утром на дорогах образовались серьезные пробки, минимальная скорость движения составила 2 километра в час.

Фото и видео последствий тропического ливня присылайте нам в WhatsApp +79240001003.

ИСТОЧНИК KP.RU