Автобус качается в дождевой воде прямо на проезжей части во Владивостоке
Дождевые осадки во Владивостоке затопили многие улицы 28 августа. Дорога от Камской в сторону Днепровской оказалась подтоплена. Один из автобусов встал прямо посередине дороги и не подавал признаков «жизни», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
К нам в редакцию отправили видео, снятое местным жителем в салоне автомобиля. В ролике можно увидеть, что даже автобусы не справляются с ливневыми стоками во Владивостоке.
Автомобиль качается на волнах посередине дороги во Владивостоке.! другой источник
Напомним, что ливневые дожди начались во Владивостоке еще вчера, в 7 утра. Количество осадков, то увеличивалось, то уменьшалось. Пасмурная погода сохранялась весь день. В приморской столице на 27-28 августа синоптики объявили штормовое предупреждение. Сегодня утром на дорогах образовались серьезные пробки, минимальная скорость движения составила 2 километра в час.
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ИСТОЧНИК KP.RU