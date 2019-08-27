2019-08-27T07:49:26+03:00
Происшествия

Штормовое предупреждение объявили во Владивостоке на 27-28 августа

Дожди будут лить вплоть до выходных дней
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Владивосток ушел под воду. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краюВладивосток ушел под воду. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю
Изменить размер текста:

Тропический ливень обрушился на Владивосток сегодня утром 27 августа. К часу дня в приморской столице выпала треть месячной нормы осадков. Синоптики объявили штормовое предупреждение на 27-28 августа, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примгидромет». Сильные осадки не исключены и в других районах края.

Утренний ливень 27 августа к обеду ослабел, однако, по данным синоптиков, он еще разойдется. На протяжении всего дня осадки будут то увеличиваться, то уменьшаться. Подобный неустойчивый характер погоды во Владивостоке сохранится, не только сегодня, а вплоть до субботы, 31 августа.

Пока что дождь проходит локально, то есть, выпадает не на всей территории края. Наибольшее количество осадков сегодня выпало во Владивостоке - 50 миллиметров к часу дня. Ливни начались около 7 утра.

В Приморье все еще переувлажнены бассейны рек, дожди будут лишь способствовать подъему уровня воды и увеличению стока. Водная стихия 27 августа больше всего угрожает южным и западным районам края. Местами пройдут очень сильные дожди с количеством 50 миллиметров за 12 часов и менее.

- Это не означает, что осадки будут падать непрерывно. Но каждый день сохраняется, так или иначе, вероятность дождя, в том числе и ливневого, - сообщил Виктор Чулков, представитель центра «Примгидромет».

Напомним, что 27 августа дожди погрузили полгорода Владивостока под воду. Интенсивные осадки спровоцировали оползень на сопке по улице Ладыгина, утопили Китайский рынок и детский сад на Каплунова. На этом разрушения не прекратились. На улице Тобольской размыло грунт. Горные породы повредили 7 иномарок. Во время ЧП в салоне Toyota Land Cruiser Prado находился владелец автомобиля. Его госпитализировали с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Плохой прогноз»: во Владивостоке затопило две подстанции, сотни людей остались без света
Подпорная стена обрушилась на две машины во Владивостоке
Китайский рынок на Спортивной опять ушел под воду
Земля ушла: появилось видео обрушения сопки на улице Ладыгина во Владивостоке
АО «Восточный Порт» вновь собрал сильнейших атлетов на традиционном фестивале
Двое пострадавших во время взрыва в Находке находятся в крайне тяжелом состоянии
В Находке прогремел взрыв, есть погибшие
Приморцы тратят миллиарды на транспорт, но ездить стали реже
Каноист из Приморья в 16 раз выиграл золотую медаль на чемпионате мира
Часовые на посту: уснувшие у Вечного огня бездомные в Уссурийске напугали граждан
Полицейские в Приморье подарили мальчику из села радиоуправляемую машинку
Погода во Владивостоке на 26 августа 2019 года: вечером дождь, температура воздуха до +22 градусов
"Кусок вырезали, а делать не хотят": владивостокцы возмущены пробками на о. Русский
Почти 60 автобусных маршрутов Владивостока обзавелись терминалами безналичной оплаты
В пожаре на трассе Уссурийск-Владивосток пострадал мужчина
На трассе Уссурийск - Владивосток загорелось авто