Штормовое предупреждение объявили во Владивостоке на 27-28 августа

Тропический ливень обрушился на Владивосток сегодня утром 27 августа. К часу дня в приморской столице выпала треть месячной нормы осадков. Синоптики объявили штормовое предупреждение на 27-28 августа, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примгидромет». Сильные осадки не исключены и в других районах края.

Утренний ливень 27 августа к обеду ослабел, однако, по данным синоптиков, он еще разойдется. На протяжении всего дня осадки будут то увеличиваться, то уменьшаться. Подобный неустойчивый характер погоды во Владивостоке сохранится, не только сегодня, а вплоть до субботы, 31 августа.

Пока что дождь проходит локально, то есть, выпадает не на всей территории края. Наибольшее количество осадков сегодня выпало во Владивостоке - 50 миллиметров к часу дня. Ливни начались около 7 утра.

В Приморье все еще переувлажнены бассейны рек, дожди будут лишь способствовать подъему уровня воды и увеличению стока. Водная стихия 27 августа больше всего угрожает южным и западным районам края. Местами пройдут очень сильные дожди с количеством 50 миллиметров за 12 часов и менее.

- Это не означает, что осадки будут падать непрерывно. Но каждый день сохраняется, так или иначе, вероятность дождя, в том числе и ливневого, - сообщил Виктор Чулков, представитель центра «Примгидромет».

Напомним, что 27 августа дожди погрузили полгорода Владивостока под воду. Интенсивные осадки спровоцировали оползень на сопке по улице Ладыгина, утопили Китайский рынок и детский сад на Каплунова. На этом разрушения не прекратились. На улице Тобольской размыло грунт. Горные породы повредили 7 иномарок. Во время ЧП в салоне Toyota Land Cruiser Prado находился владелец автомобиля. Его госпитализировали с различными травмами.