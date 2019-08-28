2019-08-28T08:20:38+03:00
Происшествия

Оползни унесли дома в море на базе отдыха в селе Безверхово

Горная порода также ограничила проезд на участке дороги
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Оползень снес в море дома в ПриморьеОползень снес в море дома в Приморье
Изменить размер текста:

Оползень в селе Безверхово в Хасанском районе снес деревья и дома 28 августа. Здания вместе с растениями оказались в море, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Размытая ливневой водой горная порода не только разбила окна в прибрежных зданиях, но и смогла переместить сами дома, в том числе и двухэтажное строение. Помимо этого, оползни засыпали участок дороги и ограничили проезд.

В селе Безверхово в море унесло дома оползнем. Источник видео: vlnews24.! другой источник

Зато неподалеку от разрушений наслаждались отдыхом люди. Три человека, включая ребенка, купались в море.

- Нашим людям стихия нипочем. Мы продолжаем купаться в море, так как приехали отдыхать. И останавливаться не собираемся, - комментирует автор видео.

Напомним, что обильные дожди начались в крае утром 27 августа. Водная стихия подтопила многие города и села. А во Владивостоке даже объявили штормовое предупреждение на 27 и 28 число. Обо всех разрушительных последствиях циклона к этому часу можно прочитать здесь.

Фото и видео последствий тропического ливня присылайте нам в WhatsApp +79240001003.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Железнодорожное сообщение в сторону Хасанского района прекращено из-за ливней
ОБЖ по-приморски: в средней школе нашли «тайник» с минами, гранатами и патронами
«Судьба уберегла» - подпорная стенка во Владивостоке едва не убила девушку
Во Владивостоке аферистка с талантом клонирования голоса убедила новую «подругу» дать ей денег на путевку
Очереди на границе станут меньше: затопленный в Приморье погранпереход снова открыли
Автомобиль «утащили» ливни в Партизанском районе
Мы перемещались как могли: на затопленном Спортивном рынке Владивостока появился необычный транспорт
Трасса на Шамору до сих пор перекрыта из-за ливня
Работники предприятий Владивостока сегодня могут закончить рабочий день раньше обычного
Трассу между Шкотово и Партизанском перекрыли
От воздушной гавани к просто гавани: аэропорт Владивостока затопило ливнями
Автобус качается в дождевой воде прямо на проезжей части во Владивостоке