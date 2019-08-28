Оползни унесли дома в море на базе отдыха в селе Безверхово
Оползень в селе Безверхово в Хасанском районе снес деревья и дома 28 августа. Здания вместе с растениями оказались в море, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Размытая ливневой водой горная порода не только разбила окна в прибрежных зданиях, но и смогла переместить сами дома, в том числе и двухэтажное строение. Помимо этого, оползни засыпали участок дороги и ограничили проезд.
В селе Безверхово в море унесло дома оползнем. Источник видео: vlnews24.! другой источник
Зато неподалеку от разрушений наслаждались отдыхом люди. Три человека, включая ребенка, купались в море.
- Нашим людям стихия нипочем. Мы продолжаем купаться в море, так как приехали отдыхать. И останавливаться не собираемся, - комментирует автор видео.
Напомним, что обильные дожди начались в крае утром 27 августа. Водная стихия подтопила многие города и села. А во Владивостоке даже объявили штормовое предупреждение на 27 и 28 число. Обо всех разрушительных последствиях циклона к этому часу можно прочитать здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU