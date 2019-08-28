Оползни унесли дома в море на базе отдыха в селе Безверхово

СЕГОДНЯ 08:20 2019-08-28T08:20:38+03:00

Оползень снес в море дома в Приморье

Горная порода также ограничила проезд на участке дороги

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Оползень в селе Безверхово в Хасанском районе снес деревья и дома 28 августа. Здания вместе с растениями оказались в море, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Размытая ливневой водой горная порода не только разбила окна в прибрежных зданиях, но и смогла переместить сами дома, в том числе и двухэтажное строение. Помимо этого, оползни засыпали участок дороги и ограничили проезд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728528" frameborder="0"></iframe> В селе Безверхово в море унесло дома оползнем. Источник видео: vlnews24.! другой источник

Зато неподалеку от разрушений наслаждались отдыхом люди. Три человека, включая ребенка, купались в море.

- Нашим людям стихия нипочем. Мы продолжаем купаться в море, так как приехали отдыхать. И останавливаться не собираемся, - комментирует автор видео.

Напомним, что обильные дожди начались в крае утром 27 августа. Водная стихия подтопила многие города и села. А во Владивостоке даже объявили штормовое предупреждение на 27 и 28 число. Обо всех разрушительных последствиях циклона к этому часу можно прочитать здесь.

Фото и видео последствий тропического ливня присылайте нам в WhatsApp +79240001003.

ИСТОЧНИК KP.RU