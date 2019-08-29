Время строить ковчег: очередной тропический циклон несет в Приморский край ливни и штормовой ветер

Август можно смело назвать месяцем циклонов. Стихия в течение нескольких недель одна за другой наносила удары по Приморскому краю. Регион просто не успел реанимироваться после прошедших ливней, как непогода снова дала о себе знать. Пока дорожники и сотрудники ведомств устраняют последствия стихийного бедствия, МЧС объявило о новом штормовом предупреждении.

Новый циклон может усугубить и так сложную паводковую ситуацию. Но, к сожалению, это неизбежно. Согласно сообщению спасателей, опасные погодные явления прогнозируются с 29 по 30 августа на всей территории края. Скорость ветра достигнет 18 метров в секунду и может стать причиной аварий.

Если верить сайту Маглипогода, то обострение фронтальных разделов произойдет как раз ночью и продолжит свое влияние днем 30 августа. Дожди пройдут местами очень сильные. По предварительным подсчетам, в регионе может выпасть до 100 миллиметров осадков, и это только за 12 часов. По информации народного синоптика, за три часа в некоторых районах выпадет 50 миллиметров дождя.

Тем не менее, данные из этого источника нельзя считать официальной информацией, но сообщение МЧС говорит о том, что 30 августа все же будет мокро, а местами очень мокро. Иначе говоря, снова поплывем.

Тем временем профессиональные синоптики объявили о новой волне паводка. Увеличение уровня воды в реках – последствие прошедшего циклона. И если вы думали, что потоп уже позади, то поспешим вас разочаровать. Все еще впереди.

Согласно данным Примгидромета, сейчас наибольший подъем уровня воды отмечен на реке Раздольная и Комаровка. От этого пострадали и продолжат страдать жители Октябрьского и Уссурийского районов. В ближайшие два дня ковчег надо будет построить жителям окраин Уссурийска. Из-за разлива Раздольной будут подтоплены участки дорог, сельхозугодия и дома в низинах.

Как отмечают эксперты, высокие уровни воды сохранятся на протяжении трех дней. На некоторых водоемах ситуация усугубится. В большей степени пострадают реки, протекающие в Пограничном, Ханкайском, Спасском, Михайловском, Шкотовском, Партизанском и Яковлевском районах. Вода поднимется на 0,5 метра.

А теперь представьте, что будет в регионе с приходом нового циклона. Вооружайтесь гидрокостюмами, резиновыми сапогами и стройте корабль. Регион снова уйдет под воду.