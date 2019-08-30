2019-08-30T03:35:12+03:00
Общество

Синоптики: во Владивостоке выпало 50 мм осадков, но еще не вечер

Ливни будут возобновляться в течение всего дня
Сергей БАЛАНОВ
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Ливень во ВладивостокеЛивень во ВладивостокеФото: Сергей БАЛАНОВ
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Треть месячной нормы осадков выпала во Владивостоке в ночь на 30 августа. Как сообщил "Комсомольской правде - Владивосток" пресс-секретарь "Примгидромета", сильный дождь будет идти весь день.

- На 7.00 по Владивостоку выпало 39 мм дождя, на Садгороде - 48. Сейчас уже можно точно сказать, что выпало больше 50 мм, то есть треть месячной нормы. При этом дождь разной интенсивности и гроза сохранится в течение всего дня. Так что сильный ливень еще побеспокоит, - говорит Виктор Чулков.

Всего с 27 по 30 августа во Владивостоке выпало 197 мм осадков, при месячной норме 167 мм. За август побит рекорд - уже 507,5 мм.

Владивосток топит с 27 августа практически непрерывно. После того, как водоканал решил начать интенсивный сброс воды из водохранилищ, под воду ушла часть пригорода. А в городе был впервые за долгое время объявлен режим ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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