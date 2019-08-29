2019-08-29T08:11:30+03:00
Общество

В Приморье ввели режим ЧС накануне ВЭФ-2019 из-за мощных ливней

Обильные дожди нанесли серьезный урон инфраструктуре и людям [фото, видео]
Александра ШОПЕНКО
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До пятницы, по прогнозам синоптиков, в Приморье будут лить дождиДо пятницы, по прогнозам синоптиков, в Приморье будут лить дождиФото: Социальные сети
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Мощные ливни, которые обрушились на регион несколько дней назад, затопили улицы в населенных пунктах, размыли дороги и заставили водохранилища открыть шлюзы. В связи с этим в Приморском крае в среду, 28 августа, введен режим ЧС. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации региона, сообщает «КП-Владивосток».

Дороги во Владивостоке превратились в реки Фото: Александра ШОПЕНКО

Дороги во Владивостоке превратились в рекиФото: Александра ШОПЕНКО

Согласно документу, на реках во Владивостоке, Дальнереченске, Лесозаводске, Находке, Уссурийске, Партизанске серьезно ухудшилась паводковая обстановка. Аналогичная ситуация в Дальнереченском, Красноармейском, Лазовском, Надеждинском, Октябрьском, Партизанском, Пожарском, Пограничном, Хасанском районах. Из-за ливней реки переполнились и подтопили 859 жилых домов, 6135 приусадебных участков и огородов в 29 населенных пунктах, в том числе повреждению 61 участок дорог краевого и муниципального значения.

Под воду ушел китайский рынок на Спортивной Фото: Сергей БАЛАНОВ

Под воду ушел китайский рынок на СпортивнойФото: Сергей БАЛАНОВ

Наиболее сложная ситуация сложилась во Владивостоке, здесь за несколько дней выпало более 150 миллиметров осадков. Подтопленными оказались районы станций Спутник и Океанская. Всего за ночь вывезено 600 кубометров грунта – были задействованы 11 бригад, 20 КамАЗов.

Во время ливней во Владивостоке несколько раз сходили оползни Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во время ливней во Владивостоке несколько раз сходили оползниФото: Сергей БАЛАНОВ

Район Спутника утонул.

- Вы сейчас готовите проектную документацию по дамбам, было бы разумно заключить контракты на берегоукрепление, дноуглубительные работы», – заявил Олег Кожемяко, губернатор Приморья.

В селе Безверхово в море унесло дома оползнем. Источник видео: vlnews24.! другой источник

Главе Владивостока было поручено оперативно подготовить документацию на расчистку русла реки Богатая, которая и послужила причиной подтопления пригорода дальневосточной столицы.

Когда снимут режим ЧС в Приморье - непонятно Фото: Сергей БАЛАНОВ

Когда снимут режим ЧС в Приморье - непонятноФото: Сергей БАЛАНОВ

И это далеко не конец. До пятницы, по прогнозам синоптиков, в Приморье будут лить дожди, из-за которых действует штормовое предупреждение.

Главе Владивостока было поручено оперативно подготовить документацию на расчистку русла реки Богатая Фото: Социальные сети

Главе Владивостока было поручено оперативно подготовить документацию на расчистку русла реки БогатаяФото: Социальные сети

Когда снимут режим ЧС в Приморье - непонятно. Формулировки размыты: «до устранения последствий». Отметим, что аналогичный режим, но только городского масштаба, действует во Владивостоке и Находке.

Режим ЧС распространяется на 15 муниципалитетов Приморья Фото: Предоставлено очевидцами

Режим ЧС распространяется на 15 муниципалитетов ПриморьяФото: Предоставлено очевидцами

Отметим, что чуть меньше, чем через неделю во Владивостоке пройдет одно из главных события для стран АТР - Восточный экономический форум. Дальневосточная столица готовится встречать высоких гостей - президента России Владимир Путин, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, премьер-министра Индии Нарендра Моди, премьер-министра Малайзии Махатхир Мохамад и президента Монголии Халтмаагийн Баттулга.

До пятницы, по прогнозам синоптиков, в Приморье будут лить дожди Фото: Социальные сети

До пятницы, по прогнозам синоптиков, в Приморье будут лить дождиФото: Социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

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