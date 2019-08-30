«Водопад даже сквозь стену протекает» - приморец заснял на видео ливневые стоки
Лестница во Владивостоке утром 30 августа из-за обильных осадков превратилась в «водопад». Новое гидрологическое чудо мешает жителям пройти на работу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Рождение нового «каскада» снял на видео мужчина, живущий на улице Нейбута. Потоки воды с журчанием спускаются неподалеку от дома, в котором он проживает.
- У нас тут на Нейбута шпарит возле дома, даже сквозь вон стену протекает, - комментирует автор видео.
Приморец во время съемки стоит, прямо в «русле».
Лестница на Нейбута превратилась в водопад. Источник: dps.control.! другой источник
Владивосток топит с 27 августа практически непрерывно. После того, как водоканал решил начать интенсивный сброс воды из водохранилищ, под воду ушла часть пригорода. А в городе был впервые за долгое время объявлен режим ЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU