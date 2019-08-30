Десятки жителей Приморья уже двое суток сидят без света

СЕГОДНЯ 05:59 2019-08-30T06:02:06+03:00

Без электричества дольше всех пробыли в Большом Камне, следом за ним в рейтинге отключений –поселок Угловое

Изменить размер текста: A A

Сильные ливни спровоцировали очередной паводок в Партизанском районе. Тропический циклон стал причиной выхода воды из рек Постышевка и Тигровая. Стихия обрушила несколько опор ЛЭП. В результате была нарушена подача электроснабжения в селах Наречное, Бровничи и Углекаменск. Причина – подтопление подстанций.

Как отмечают в краевом департаменте ЖКХ, лишь за сутки специалисты зафиксировали 41 отключение электричества. Как оказалось, разрешить неполадки с обесточиванием населенных пунктов быстро было просто невозможно. В итоге, по информации администрации Приморского края, жители шести многоквартирных домов в Большом Камне сидят без света больше 46 часов. Больше суток в таком же положении жители поселка Угловое. Там обесточено 50 частных домов.

Сейчас энергетики занимаются восстановлением электроснабжения во Владивостоке, Надеждинском и Хасанском районах. Затем, когда уровень воды снизится, специалисты займутся осмотром оборудования в других населенных пунктах.

- Энергетики контролируют работу энергообъектов в зоне паводка, выполняют обходы подстанций и линий электропередачи, расположенных вблизи рек и водоемов, организованы гидропосты, - отмечают в пресс-службе АО «ДРСК».- Для координации аварийно-восстановительных работ энергетики взаимодействуют с администрациями муниципальных образований и управлением МЧС по Приморскому краю.

О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК - 8-800-1000-397

ИСТОЧНИК KP.RU