Женщина сгребает лопатой воду в здании: в центре Владивостока потоп

СЕГОДНЯ 06:33 2019-08-30T06:39:05+03:00

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Дом в центре Владивостока по улице Семеновской, 3, наводнило дождевой водой. Женщина в здании снегоуборочной лопатой сгребала воду в ведро, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В подтопленном строении живут люди: расположен 1 подъезд с восьмью квартирами. Также в здании работают различные организации: магазин обуви, туристическая компания и даже Федерация Черлидинга. В один из приморских инстаграм-профилей отправили видеозапись, на которой женщина показывала мастер-класс о том, как можно быстро избавиться от наводнения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728997" frameborder="0"></iframe> Женщина лопатой сгребает воду.! другой источник

Владивосток топит с 27 августа практически непрерывно. После того, как водоканал решил начать интенсивный сброс воды из водохранилищ, под воду ушла часть пригорода. А в городе был впервые за долгое время объявлен режим ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU