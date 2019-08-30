2019-08-30T06:39:05+03:00
Общество

Женщина сгребает лопатой воду в здании: в центре Владивостока потоп

В доме расположены жилые квартиры и коммерческие организации
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Женщина избавляется от потопа в зданииЖенщина избавляется от потопа в здании
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Дом в центре Владивостока по улице Семеновской, 3, наводнило дождевой водой. Женщина в здании снегоуборочной лопатой сгребала воду в ведро, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В подтопленном строении живут люди: расположен 1 подъезд с восьмью квартирами. Также в здании работают различные организации: магазин обуви, туристическая компания и даже Федерация Черлидинга. В один из приморских инстаграм-профилей отправили видеозапись, на которой женщина показывала мастер-класс о том, как можно быстро избавиться от наводнения.

Женщина лопатой сгребает воду.! другой источник

Владивосток топит с 27 августа практически непрерывно. После того, как водоканал решил начать интенсивный сброс воды из водохранилищ, под воду ушла часть пригорода. А в городе был впервые за долгое время объявлен режим ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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