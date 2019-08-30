Женщина сгребает лопатой воду в здании: в центре Владивостока потоп
Дом в центре Владивостока по улице Семеновской, 3, наводнило дождевой водой. Женщина в здании снегоуборочной лопатой сгребала воду в ведро, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
В подтопленном строении живут люди: расположен 1 подъезд с восьмью квартирами. Также в здании работают различные организации: магазин обуви, туристическая компания и даже Федерация Черлидинга. В один из приморских инстаграм-профилей отправили видеозапись, на которой женщина показывала мастер-класс о том, как можно быстро избавиться от наводнения.
Женщина лопатой сгребает воду.! другой источник
Владивосток топит с 27 августа практически непрерывно. После того, как водоканал решил начать интенсивный сброс воды из водохранилищ, под воду ушла часть пригорода. А в городе был впервые за долгое время объявлен режим ЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU