"Все колом": у временного моста в Смоляниново водители сами себе организуют реверсивное движение

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-30T12:50:43+03:00

Путь из Владивостока в Находку и обратно теперь занимает гораздо больше времени, чем обычно [фото]

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Водители жалуются, что теряют до получаса времени в пробке в Смоляниново возле реки Лобоги на трассе Владивосток - Находка. Тут организовано реверсивное движение по узкому временному мосту, однако решают, кто и когда поедет, сами водители, сообщает "КП - Владивосток".

Старый мост через реку Лобога дал трещину, и дорожникам пришлось отсыпать объезд, который затапливает практически после каждого сильного ливня. Неделю назад потоком воды с дороги смыло внедорожник, его водителя спасали те, кто оказался рядом.

Полноводная ЛобогаФото: Олег БЕЛОВ

Пока власти только выделяют деньги на новое мостовое сооружение, дорожники построили временный мост. Он оказался очень кстати, потому что в конце августа на юге Приморья ливни практически не прекращались. По количеству осадков побиты все мыслимые рекорды. В настоящий момент дорожники отсыпают подъезды к сооружению, из-за чего ехать можно только в один ряд.

Пробка в СмоляниновоФото: Олег БЕЛОВ

- Мы стоим уже полчаса. Когда подъехали, оказалось, что никто не регулирует движение, люди как-то сами решают, кто и когда поедет. Хотя мы видели патрульную машину, но регулировкой сотрудники полиции не занимались, - рассказывает жительница Фокино Екатерина.

Сотрудники полиции есть, но регулировкой, по словам очевидцев, не занимаютсяФото: Олег БЕЛОВ

Река Лобога в настоящий момент представляет из себя бурный поток, преодолеть который вброд было бы невозможно. Мостик действительно спас людей, которым нужно было срочно перемещаться по югу Приморья. Но регулировка тут точно не помешала бы.

Временный мост в СмоляниновоФото: Олег БЕЛОВ

- Когда подходит машина и высыпается грунт, в этот момент там действительно никто ничего не регулирует. Все становится колом, пока экскаватор все это не разберет. А по большому счету должно быть так - пока одна полоса отсыпается, по второй должно быть организовано реверсивное движение. Здесь такого нет, - сетует автолюбитель Олег.

Смоляниново сильно подтопило 30 августаФото: Олег БЕЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU