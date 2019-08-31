В Безверхово на пароме: село, которое едва не смыло селевым потоком, восстанавливают

СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-31T13:38:00+03:00

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На время ремонта мостов на дороге, ведущей в село Безверхово Хасанского района, власти региона планируют запустить паром до Владивостока, и это не единственная мера, которая нужна для восстановления села, особенно сильно пострадавшего от сильных ливней 28 августа.

Как ранее писало «КП – Владивосток», в разгар стихии в Безверхово мощный селевой поток смыл в море несколько домиков со спавшим в одном из них сторожем. Человек смог выбраться на берег.

Кроме того, в доме по адресу Советская, 8, селевой поток смыл придомовую территорию, выбил окна, залил первые этажи и подвал. Устранять последствия стихии жителям теперь помогают пожарные бригады.

Глава Приморья Олег Кожемяко пообещал, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

- Нужно подготовить сметы, заключить контракты с ремонтными организациями. Сделать капитальный ремонт первого этажа, подъездов, подвала. Эти работы вы должны организовать, а мы их профинансируем с условием авансового платежа, – поставил задачу местной власти губернатор края во время визита в муниципалитет 30 августа.

Напомним, 28 августа в Приморье введен режим ЧС регионального уровня, он распространяется на 15 муниципалитетов. Продолжительные ливни наделали немало бед – подтопленные дома, размытые дороги. Синоптики говорят, что в нынешнем августе побит рекорд дождей за последние сто лет, то есть за всю историю метеонаблюдений. Над Владивостоком за месяц выпало более 500 мм осадков при августовской норме в 167 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU