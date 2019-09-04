Погрелись, и хватит: в Приморье возвращаются дожди и грозы

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-04T11:01:57+03:00

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Два дня. Столько солнечных дней было во Владивостоке на этой неделе. Вероятно, дальневосточный климат решил, что этого вполне себе достаточно. Погрелись, и хватит. Пора и честь знать. Доставайте дождевики и зонты. В регион возвращаются грозовые ливни. Так гласит прогноз синоптиков.

Сегодня ночью с юга к Приморскому краю приблизится фронтальный раздел. Он станет причиной уплотнения облачности и, как следствие, прохождению осадков. Не исключено, что дожди будут лить на протяжении всего завтрашнего дня.

- Дожди понизят здесь дневной температурный фон, - говорят в пресс-службе Примгидромета. - Не исключены грозы. Остальная половина края останется в стороне от дождей, и температурный фон останется на прежнем уровне.

Но стоит обратить внимание на то, что циклон, который придет в регион завтра, еще не тайфун «Линлин». Его ждут в Приморье к концу этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU