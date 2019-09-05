2019-09-05T10:54:50+03:00
Общество

Работа над ошибками: Минпромторг РФ после скандала с мостом все же заменил сувенирную продукцию на ВЭФ-2019

Уже пятого сентября на всех брошюрах красовался Русский мост
Кристина ГРИН
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Сколько денег было потрачено на печать новой партии - неизвестно.Сколько денег было потрачено на печать новой партии - неизвестно.Фото: Сергей ЛАНИН
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После конфуза в первый день юбилейного Восточного экономического форума, Минпромторг РФ сделал работу над ошибками. Напомним, что на сувенирной продукции министерства вместо моста на Русский остров изобразили мост, расположенный в Бангкоке. Это вызвало бурю негодования у гостей форума.

Но Минпромторг выдумывать оправдания не стали и признали ошибку, назвав ее «досадным недоразумением». В своем аккаунте в сети они принесли всем гостям ВЭФ официальные извинения и пообещали в кратчайшие сроки все исправить.

Пообещали – сделали. Уже сегодня на стойках Минпромторга красовалась сувенирная печатная продукция с правильным изображением. Сейчас жителей Приморского края волнует то, сколько денег было потрачено на печать новой партии брошюр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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