Снова терпят бедствие: десятки иностранных шхун и суденышек укрылись у приморских берегов

СЕГОДНЯ 12:16 2019-09-07T12:16:15+03:00

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Иностранные шхуны и суда снова заполнили залив Ольга на севере Приморского края. Местные жители уже даже не удивляются заморским остям - привыкли, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

В нейтральных водах Японского моря иностранные суда регулярно занимаются промыслом. И также регулярно, при непогоде, просят укрытия в приморской акватории. Российские пограничники каждый раз разрешают им укрыться в местных водах. Ведь транспорт у них, как правило, совсем хлипкий, поэтому сильного шторма не выдержал бы.

Десятки судов попросили укрытия у российских пограничников. Фото: Оксана Лысик

А ведь буквально сегодня к нам в редакцию отправили видеоролик, в котором мужчина показал, как иностранные суда пользуются гостеприимством в приморской акватории. Заморские шхуны вместо того, чтобы мирно стоять на приколе, протягивают трал.

Напомним, что с 7 по 9 сентября в крае действует штормовое предупреждение. Тайфун "Линлин" оказывает влияние на Приморскую погоду. По краю проходят дожди разной степени мощности: от небольших до ливневых. Так, сегодня утром из-за обильных осадков Владивосток ушел под воду.

ИСТОЧНИК KP.RU