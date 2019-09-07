Снова терпят бедствие: десятки иностранных шхун и суденышек укрылись у приморских берегов
Иностранные шхуны и суда снова заполнили залив Ольга на севере Приморского края. Местные жители уже даже не удивляются заморским остям - привыкли, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".
В нейтральных водах Японского моря иностранные суда регулярно занимаются промыслом. И также регулярно, при непогоде, просят укрытия в приморской акватории. Российские пограничники каждый раз разрешают им укрыться в местных водах. Ведь транспорт у них, как правило, совсем хлипкий, поэтому сильного шторма не выдержал бы.
Десятки судов попросили укрытия у российских пограничников. Фото: Оксана Лысик
А ведь буквально сегодня к нам в редакцию отправили видеоролик, в котором мужчина показал, как иностранные суда пользуются гостеприимством в приморской акватории. Заморские шхуны вместо того, чтобы мирно стоять на приколе, протягивают трал.
Напомним, что с 7 по 9 сентября в крае действует штормовое предупреждение. Тайфун "Линлин" оказывает влияние на Приморскую погоду. По краю проходят дожди разной степени мощности: от небольших до ливневых. Так, сегодня утром из-за обильных осадков Владивосток ушел под воду.
ИСТОЧНИК KP.RU