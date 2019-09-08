Тайфун «Линлин» снес крышу администрации Артема

СЕГОДНЯ 05:03 2019-09-08T07:33:30+03:00

На территории мэрии лежит груда металлических конструкций, которые еще вчера днем были закреплены наверху здания. Фото:dpskontrol_125rus

Изменить размер текста: A A

7 и 8 сентября Приморский край вынужден терпеть проделки филиппинского тайфуна «Линлин». Он принес на Дальний Восток ливни и штормовой ветер. Последний минувшей ночью сносил все на своем пути. Непогода срывала деревья с корнями, поэтому улицы сейчас выглядят, как после Апокалипсиса.

В числе пострадавших – администрация Артема. Здание сейчас выглядит совсем иначе, потому что ветер сорвал его крышу. На территории мэрии лежит груда металлических конструкций, которые еще вчера днем были закреплены наверху.

Причиной происшествия могут быть лишь два фактора: либо ураганный ветер, либо плохая работа строителей. В любом случае теперь перед чиновниками будет стоять задача – восстановить кровлю здания, чтобы сотрудники смогли работать не под открытым небом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Падающие деревья, сорванные крыши, улетевшие конструкции – Приморье встречает тайфун «Линлин»

Ураганный ветер уже стал причиной коммунальных бед [фото, видео]

Из-за ураганного ветра тайфуна «Линлин» самолет из Владивостока не долетел до Пекина

Воздушное судно совершило вынужденную посадку в Хабаровском крае

ИСТОЧНИК KP.RU