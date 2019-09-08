2019-09-08T07:33:30+03:00
Общество

Тайфун «Линлин» снес крышу администрации Артема

Причиной происшествия мог стать ураганный ветер
Кристина ГРИН
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На территории мэрии лежит груда металлических конструкций, которые еще вчера днем были закреплены наверху здания. Фото:dpskontrol_125rusНа территории мэрии лежит груда металлических конструкций, которые еще вчера днем были закреплены наверху здания. Фото:dpskontrol_125rus
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7 и 8 сентября Приморский край вынужден терпеть проделки филиппинского тайфуна «Линлин». Он принес на Дальний Восток ливни и штормовой ветер. Последний минувшей ночью сносил все на своем пути. Непогода срывала деревья с корнями, поэтому улицы сейчас выглядят, как после Апокалипсиса.

В числе пострадавших – администрация Артема. Здание сейчас выглядит совсем иначе, потому что ветер сорвал его крышу. На территории мэрии лежит груда металлических конструкций, которые еще вчера днем были закреплены наверху.

Причиной происшествия могут быть лишь два фактора: либо ураганный ветер, либо плохая работа строителей. В любом случае теперь перед чиновниками будет стоять задача – восстановить кровлю здания, чтобы сотрудники смогли работать не под открытым небом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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