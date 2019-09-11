Нашли двух пропавших в Приморье шестнадцатилетних девушек

СЕГОДНЯ 04:05 2019-09-11T04:18:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Двух пропавших шестнадцатилетних девушек нашли живыми 10 сентября. Обе пропали во Владивостоке в разные дни. Волонтерские отряды благодарят всех граждан, участвовавших в поисках, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на «Примпоиск».

Первая девушка по имени Вероника пропала свыше двух недель назад, 28 августа. Ушла из дома и не вернулась. Вторая «потеряшка» Анна исчезла 6 сентября. И пока ее мать била тревогу и всеми силами разыскивала ребенка, в социальных сетях свидетели рассказывали, что Аню видели – гуляла с парнем.

Вплоть до вчерашнего дня точное местонахождение обеих девушек было неизвестно. Поисковые отряды вместе с оперативниками долгое время разыскивали подростков. Ориентировки с ними разлетелись во многих местных СМИ и в интернете. Теперь же близкие могут выдохнуть – Веронику и Аню нашли живыми.

ИСТОЧНИК KP.RU