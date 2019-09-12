Нелегальный рыбацкий флот КНДР вынудил приморское ФСБ попросить помощи у Сахалина

СЕГОДНЯ 05:34 2019-09-12T06:37:20+03:00

Выход из территориальных вод Приморья шхун, которые укрывались от тайфуна, был проконтролирован Фото: Скриншот с видео

У берегов Приморья в данный момент стоит более 100 северокорейских шхун

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Вслед за мигрирующим кальмаром к берегам Приморского края снова подтянулись шхуны Северной Кореи. В исключительной экономической зоне России на траверзе поселка Преображение уже отметились более 100 судов соседнего государства.

Заморские рыбаки развернули незаконный промысел. Только за 10 сентября приморские пограничники задержали 16 судов КНДР и более 250 рыбаков-иностранцев. Все они незаконно добывали тихоокеанского кальмара в исключительной экономической зоне РФ.

- В Преображение дополнительно направлены корабли пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Вопреки предпринимаемым мерам иностранные суда продолжают вести незаконный промысел, за что задерживаются и привлекаются к ответственности в соответствии с российским законодательством, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

В конце августа-начале сентября в Приморье бушевали тайфуны. Хлипкие шхуны КНДР, на скорую руку «слепленные» из дерева, вряд ли выдержали бы удар стихии. Иностранцы подали сигнал «терплю бедствие», что дало им возможность укрыться от непогоды в нашем регионе.

В ведомстве добавили, что выход из территориальных вод Приморья шхун, которые укрывались от тайфуна, был проконтролирован. На берег было выброшено 32 северокорейских судна без экипажей. Рыбака с одной из таких шхун спас экипаж сухогруза «Курильское озеро». Северокореец находится в удовлетворительном состоянии, после оформления всех необходимых документов он будет отправлен на родину.

Обо всех фактах незаконной рыбалки и нарушения границы сообщили генеральному консулу КНДР во Владивостоке. Также проинформированы пограничные органы Северной Кореи.

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ИСТОЧНИК KP.RU