Как минимум одиннадцатая: машины в Приморье горят одна за другой

СЕГОДНЯ 06:52 2019-09-16T06:59:23+03:00

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Автомобиль Nissan Terrano сгорел вчера вечером, 16 сентября, рядом с остановкой «Партизанские сады» в Уссурийске. За последние две недели это уже как минимум третий случай пожара с участием машин, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.

Первая дымная ситуация с авто, о которой написала редакция «КП – Владивосток», произошла 4 сентября. Тогда на парковке около дома по улице Белинского сгорело два дорогих автомобиля. Транспорт пожарников долгое время не мог проехать к месту возгорания из-за заставленного машинами двора. Стоит запомнить время происшествия – около 4-ех утра. По словам специалистов, в этот час чаще всего происходят поджоги. Собственно частично по этой причине и словам свидетелей, эксперты не исключали версию того, что это могло было быть преступление.

Второй пожар произошел в другом районе Уссурийска, Сахпоселке. Четыре дня назад, 12 сентября, огонь дотла сжег 4 автомобиля и повредил еще 2. Время возгорания криминальное – 4 утра.

И вот это уже третий случай пожара с участие машин в Уссурийске, только время другое – десятый час вечера, а именно 21.25. Пожарные приступили к тушению спустя 8 минут после того, как к ним на пульт охраны поступило сообщение о возгорании авто. На полную ликвидацию огня специалистам потребовалось 16 минут. Поэтому уже в 21.49 Nissan Terrano был потушен.

В социальных сетях появилась видеозапись того, как пожарные гасили пламя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/732236" frameborder="0"></iframe> В пожаре сгорел Nissan Terrano. Источник: Марк Чернослив.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU