Российский МИД выдвинул требования после инцидента в Японском море
В исключительной экономической зоне России 17 сентября пограничники из Приморья столкнулись с браконьерами из КНДР. Северокорейцы незаконно добывали биоресурсы и оказали вооруженное сопротивление военным, которые пытались пресечь незаконный промысел.
В связи с этим в МИД России был вызван Временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп. По информации СМИ, в ведомстве он провел около часа, после отказался от общения с журналистами и спешно покинул Министерство.
- Директор первого департамента Азии Зиновьев выразил ему серьезную озабоченность в связи с произошедшим. Чин Чжон Хёпу было заявлено, что российская сторона предпринимает решительные шаги по задержанию лиц, совершивших противоправные действия. Потребовали от корейской стороны принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов, - сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.
Чин Чжон Хёп обещал незамедлительно доложить в Пхеньян.
Тем временем пограничникам удалось задержать более 80 граждан КНДР. К вечеру, 18 сентября, их доставят в Находку для дальнейшего разбирательства.
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ИСТОЧНИК KP.RU