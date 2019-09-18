Вместе с напавшими на ФСБ браконьерами в Приморье задержаны еще более 80 граждан КНДР

Браконьеры из КНДР напали на приморских пограничников в исключительной экономической зоне России. Силовики пытались задержать северокорейцев, которые незаконно добывали морские биоресурсы. В результате трое пограничников ранены, но, несмотря на это, удалось задержать 80 граждан КНДР.

Инцидент произошел 17 сентября в районе банки Кито-Ямато (Японское море). Корабельный состав приморского погрануправления отправился на обследование подведомственного участка. Рейд оказался результативным: в российской исключительной экономической зоне без зазрения совести и соотевтствующего разрешения добывали наши биоресурсы 2 северокорейские рыболовные шхуны и 11 мотоботов.

Как разворачивались события дальше – не раскрывается. Известно лишь, что сначала пограничникам удалось задержать одну шхуну, на ней находился 21 человек. Экипаж второго заморского судна не захотел подчиниться требованиям пограничников и открыл по ним огонь. Трое военнослужащих получили ранения, об их состоянии также не сообщается.

Однако пограничники смогли завершить миссию до конца и задержали сопротивлявшуюся шхуну. На ее борту находилось более 45 граждан КНДР. Итого, как сообщает центр общественных связей ФСБ России, приморским пограничникам удалось задержать свыше 80 северокорейцев. Всех браконьеров к вечеру, 18 сентября, доставят в Находку для дальнейшего разбирательства.

Тем временем в МИД России был вызван Временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп. По информации СМИ, в ведомстве он провел около часа, после отказался от общения с журналистами и спешно покинул Министерство. Отмечается, что он обещал незамедлительно доложить об инциденте в Пхеньян.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Это не первый раз, когда в районе банки Кито-Ямато происходит вооруженное столкновение. Так, в 2016 году приморским пограничникам пришлось открыть огонь по браконьерам из КНДР. Российские военносулжащие остановили северокорейское рыбопромысловое судно «Дае Янг 10» для проведения проверки. В результате на борту были найдены незаконно добытые биоресурсы. Команда браконьеров повела себя агрессивно, отказывалась выполнять требования пограничников и попыталась покинуть исключительную экономическую зону РФ.

Тогда пограничники открыли предупредительный огонь, северокорейцы на это не отреагировали. Военнослужащие начали стрелять по браконьерам из крупнокалиберного пулемета, после чего судно потеряло ход и легло в дрейф. В результате попаданий в его кормовые отсеки начала поступать вода.

Во время стрельбы браконьеры из КНДР набросились на приморских пограничников, один из них получил ранение головы. Кроме того, северокорейцы попытались завладеть оружием, тогда военнослужащим пришлось стрелять в воздух и на поражение. Девять браконьеров получили ранения, один из них позднее умер.

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