2019-09-18T06:45:13+03:00
Происшествия

ФСБ рассказала о состоянии приморских пограничников, пострадавших в стычке с моряками КНДР

Пограничники получили ранения различной степени тяжести, но состояние стабильное
Александра ШОПЕНКО
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Ряд СМИ заявили, что пострадавших военнослужащих могут перевезти на берег вертолетомРяд СМИ заявили, что пострадавших военнослужащих могут перевезти на берег вертолетомФото: Сергей ПЕТРОВ
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Трое пограничников Приморья пострадали в вооруженном столкновении с браконьерами Северной Кореи. Напомним, 17 сентября граждане КНДР незаконно добывали биоресурсы в исключительной экономической зоне России. На требования пограничников они не реагировали и открыли огонь.

Как сообщили «КП-Владивосток» в пограничном управлении ФСБ РФ по Приморскому краю, состояние раненных военнослужащих стабильное.

- С ними все в порядке, - добавил собеседник «КП».

Он также добавил, что «не располагает данными о привлечении авиации для доставки раненных пограничников в больницы». Ряд СМИ заявили, что пострадавших военнослужащих могут перевезти на берег вертолетом.

Источники «КП» в силовых структурах отмечают, что жизни и здоровью пограничников ничего не угрожает, ранения не серьезные.

Тем временем в порт Находка к вечеру, 18 сентября, будут доставлены две задержанные шхуны и более 80 граждан Северной Кореи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении оказавших сопротивление браконьеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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