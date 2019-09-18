ФСБ рассказала о состоянии приморских пограничников, пострадавших в стычке с моряками КНДР

СЕГОДНЯ 05:59 2019-09-18T06:45:13+03:00

Ряд СМИ заявили, что пострадавших военнослужащих могут перевезти на берег вертолетом Фото: Сергей ПЕТРОВ

Изменить размер текста: A A

Трое пограничников Приморья пострадали в вооруженном столкновении с браконьерами Северной Кореи. Напомним, 17 сентября граждане КНДР незаконно добывали биоресурсы в исключительной экономической зоне России. На требования пограничников они не реагировали и открыли огонь.

Как сообщили «КП-Владивосток» в пограничном управлении ФСБ РФ по Приморскому краю, состояние раненных военнослужащих стабильное.

- С ними все в порядке, - добавил собеседник «КП».

Он также добавил, что «не располагает данными о привлечении авиации для доставки раненных пограничников в больницы». Ряд СМИ заявили, что пострадавших военнослужащих могут перевезти на берег вертолетом.

Источники «КП» в силовых структурах отмечают, что жизни и здоровью пограничников ничего не угрожает, ранения не серьезные.

Тем временем в порт Находка к вечеру, 18 сентября, будут доставлены две задержанные шхуны и более 80 граждан Северной Кореи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении оказавших сопротивление браконьеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вместе с напавшими на ФСБ браконьерами в Приморье задержаны еще более 80 граждан КНДР

В МИД РФ был вызван временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп (читать далее...)

«Мы их спасаем от тайфунов, они в нас стреляют»: что приморцы думают о нападении корейцев на ФСБ

Подавляющее большинство уверено, что все произошедшее – последствие вседозволенности (читать далее...)

Еще один рыбак из КНДР осужден за нападение на пограничника в Приморье

Ранее другие члены рыбацкой шхуны «SMRT DAE YANG 10» получили приговоры (читать далее..)

ИСТОЧНИК KP.RU