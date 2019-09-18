2019-09-18T11:59:09+03:00
Происшествия

После стычки браконьеров КНДР и пограничников в Приморье возбуждено уголовное дело

По уточненным данным, ранения получили четыре пограничника
Александра ШОПЕНКО
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По уголовному делу создана следственно-оперативная группаПо уголовному делу создана следственно-оперативная группаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Браконьеры из Северной Кореи напали на приморских пограничников в исключительной экономической зоне России. Силовики пытались остановить незаконный промысел, но нелегалы не подчинились требованиям и оказали вооруженное сопротивление. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, инцидент произошел 17 сентября около 17:00 часов в районе банки Кита-Ямато (Японское море). Осмотровая группа заметила две рыболовецкие шхуны под флагом КНДР, которые незаконно добывали биоресурсы. Во время осмотра одной из шхун, экипаж оказал сопротивление пограничникам с применением оружия. В Как результат – четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, один – огнестрельное.

- По факту нападения северокорейскими браконьерами на военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Максимальное наказание – до 20 лет колонии, - добавили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

По уголовному делу создана следственно-оперативная группа. Следственные действия будут проводиться после того, как шхуны КНДР конвоируют в порт Находка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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