Видео: пожар в ТЦ "Максим" в 6.00, 7.00, 8.00. Нарезка

СЕГОДНЯ 06:04 2019-09-21T06:04:07+03:00

Весь город наблюдал за тем, как исчезает один из старейших торговых центров

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Огонь вспыхнул рано утром, в субботу, когда в торговом центре находился только технический персонал. В 6.06 поступил первый звонок пожарным, к этому моменту уже весь верхний этаж был полностью в огне.

Три с половиной часа ушло на то, чтобы локализовать пожар. За это время выгорело все, что находится со 2 по 5 этаж торгового центра. Предварительная причина пожара - в одном из кафе вспыхнула газовая горелка. Площадь составила 1 тысячу квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733362" frameborder="0"></iframe> Хроонология тушения пожара в ТЦ "Максим".

ИСТОЧНИК KP.RU