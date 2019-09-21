2019-09-21T06:04:07+03:00
Происшествия

Видео: пожар в ТЦ "Максим" в 6.00, 7.00, 8.00. Нарезка

Весь город наблюдал за тем, как исчезает один из старейших торговых центров
Сергей БАЛАНОВ
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Пожар в МаксимеПожар в Максиме
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Огонь вспыхнул рано утром, в субботу, когда в торговом центре находился только технический персонал. В 6.06 поступил первый звонок пожарным, к этому моменту уже весь верхний этаж был полностью в огне.

Три с половиной часа ушло на то, чтобы локализовать пожар. За это время выгорело все, что находится со 2 по 5 этаж торгового центра. Предварительная причина пожара - в одном из кафе вспыхнула газовая горелка. Площадь составила 1 тысячу квадратных метров.

Хроонология тушения пожара в ТЦ "Максим".

ИСТОЧНИК KP.RU

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