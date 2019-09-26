2019-09-26T07:17:16+03:00
Общество

Снижение районного коэффициента вызвало бурю споров на трехсторонней комиссии

Администрация и работодатели проголосовали за, профсоюзы - против
Поделиться:
Зарплаты приморцев обещают не снижатьЗарплаты приморцев обещают не снижатьФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Вопрос об изменении размера районного коэффициента к заработной плате работников госучреждений Приморского края рассмотрели сегодня, 26 сентября, на заседании приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Как рассказала и.о. директора департамента труда и социального развития Светлана Красицкая, к единому мнению стороны - администрация, профсоюзы и работодатели - не пришли, нормативно-правовой акт будут дорабатывать.

- Сторона администрации и работодатели выступили за принятие этого правового акта, профсоюзы проголосовали против. Но работа над постановлением будет продолжена, - говорит Светлана Красицкая. - С точки зрения законодательства, мы можем принять этот нормативно-правовой акт, потому что две стороны социального партнерства его поддержали. Окончательного решения пока не можем дать. Еще посмотрим, подработаем. Были пожелания профсоюзов, как усилить акт. Норму дорабатываем. Вполне возможно, после доработки решение будет принято.

По ее словам, принять окончательное решение надо до 15 ноября, потому что работники должны быть предупреждены об изменениях в трудовых договорах за два месяца.

- К сожалению, профсоюзы не поддержали реальный рост зарплаты бюджетных работников, работодателем которых является губернатор, - добавляет директор департамента финансов Наталья Снитко. - Мы гарантируем рост окладов, а это та часть, которая ни в коем случае не может в дальнейшем быть снижена. Мы прогарантировали рост оклада на 10%, в результате зарплата должна вырасти на 3,125%. К сожалению, мы не были сегодня услышаны профсоюзами.

Подробнее о заседании читайте в материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рукописное письмо получил судья Владивостока от сидельца СИЗО
Сотни жителей Владивостока на три дня останутся без горячей воды
Вместо погон - роба: экс-глава уголовного розыска Приморского края проведет за решеткой еще два месяца
Следователи заинтересовались нападением медведицы на дрессировщицу в Приморье
Во Владивостоке наказали кафе, в котором играла авторская музыка
ФСБ задержала иностранца, который несколько минут провел незаконно в Приморье
Руководители таможенных органов Китая посетили АО «Восточный Порт»
Многомиллионную аферу провернула фирма из Находки с китайскими партнерами
Эвакуированных моряков с горящей плавбазы «Петр Житников» доставят во Владивосток
Владивосток улучшил скилл в борьбе с онкозаболеваниями
Парень из Владивостока ответит в суде за смерть женщины в ДТП
На весь день без воды останутся сотни жителей Владивостока
Арендаторам выгоревшего ТЦ «Максим» во Владивостоке займут деньги на льготных условиях
Блондинка с грустными глазами и красивой фамилией пропала в Приморье
Учителям Приморья добавят 1,3 тысячи к окладу