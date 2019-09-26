Снижение районного коэффициента вызвало бурю споров на трехсторонней комиссии

СЕГОДНЯ 05:51 2019-09-26T07:17:16+03:00

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Вопрос об изменении размера районного коэффициента к заработной плате работников госучреждений Приморского края рассмотрели сегодня, 26 сентября, на заседании приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Как рассказала и.о. директора департамента труда и социального развития Светлана Красицкая, к единому мнению стороны - администрация, профсоюзы и работодатели - не пришли, нормативно-правовой акт будут дорабатывать.

- Сторона администрации и работодатели выступили за принятие этого правового акта, профсоюзы проголосовали против. Но работа над постановлением будет продолжена, - говорит Светлана Красицкая. - С точки зрения законодательства, мы можем принять этот нормативно-правовой акт, потому что две стороны социального партнерства его поддержали. Окончательного решения пока не можем дать. Еще посмотрим, подработаем. Были пожелания профсоюзов, как усилить акт. Норму дорабатываем. Вполне возможно, после доработки решение будет принято.

По ее словам, принять окончательное решение надо до 15 ноября, потому что работники должны быть предупреждены об изменениях в трудовых договорах за два месяца.

- К сожалению, профсоюзы не поддержали реальный рост зарплаты бюджетных работников, работодателем которых является губернатор, - добавляет директор департамента финансов Наталья Снитко. - Мы гарантируем рост окладов, а это та часть, которая ни в коем случае не может в дальнейшем быть снижена. Мы прогарантировали рост оклада на 10%, в результате зарплата должна вырасти на 3,125%. К сожалению, мы не были сегодня услышаны профсоюзами.

Подробнее о заседании читайте в материале.

ИСТОЧНИК KP.RU