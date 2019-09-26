Вместо погон - роба: экс-глава уголовного розыска Приморского края проведет за решеткой еще два месяца

СЕГОДНЯ 05:59 2019-09-26T05:59:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 27 сентября, Фрунзенский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении Андрея Миляева, экс-начальника уголовного розыска Приморского края. Следствие предъявило ему обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». В итоге представитель Фемиды продлил срок ареста подсудимого.

- Андрею Миляеву продлили арест на два месяца, под стражей он будет находиться до 29 ноября. Такое решение вынес суд в среду, - отметил в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды - Владивосток» Николай Стасенко, помощник председателя Фрунзенского суда.

Напомним, что будучи начальником уголовного розыска Приморского края Андрей занимался лесозаготовительным бизнесом в Дальнегорске, где орудовали мигранты. Он заранее знал о всех проверках, которые планируют провести сотрудники ведомства. Поэтому своевременно оповещал своего партнера, и работники молниеносно сворачивали «лавочку». За совершение преступления ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Официально: задержан начальник уголовного розыска Приморья

Миляев пока в статусе подозреваемого, но уже сегодня ему предъявят обвинение (читайте также..)

«Миллиард» в квартире полковника полиции Приморья: источники «КП» назвали точную сумму

Обыски в квартире задержанного начальника уголовного розыска региона действительно были (подробности...)

В ТЕМУ

Начальник следствия УМВД ПК Илья Шамратов задержан по подозрению в махинациях с премиями

Главного полицейского следователя подозревают в том, что он выписывал сотрудникам премии, а потом заставил отдать ему деньги (подробности...)

ИСТОЧНИК KP.RU