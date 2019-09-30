2019-09-30T07:50:06+03:00
Общество

Шесть браконьеров из КНДР арестовали после нападения на пограничников из Приморья

Материалы по еще четверым северокорейским нелегалам суд рассмотрит в ближайшее время
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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За две недели пограничники Приморья задержали свыше 400 браконьеров из Северной КореиЗа две недели пограничники Приморья задержали свыше 400 браконьеров из Северной КореиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Городской суд в Находке отправил под стражу браконьеров из Северной Кореи, которых обвиняют в нападении на приморских пограничников. Напомним, что рыбаки бессовестно и без разрешительных документов добывали биоресурсы в исключительной экономической зоне России. На требования пограничников они не отреагировали и, вооружившись тем, что попало под руку, напали.

Северокорейцы даже попытались отнять у пограничников оружие, но сотрудникам ФСБ удалось отразить нападение. Однако четверо военнослужащих получили ранения, один – огнестрельное, двое прооперированы. Жертвы были и среди северокорейских браконьеров, один скончался.

- Суд рассмотрел шесть материалов по гражданам КНДР, их отправили под арест на два месяца. Еще четверым только предстоит определить меру пресечения, - сообщили «КП-Владивосток» в суде.

Добавим, что за две недели пограничники Приморья задержали свыше 400 браконьеров из Северной Кореи. Все они находятся под конвоем на своих шхунах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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