Шесть браконьеров из КНДР арестовали после нападения на пограничников из Приморья

СЕГОДНЯ 07:50 2019-09-30T07:50:06+03:00

Материалы по еще четверым северокорейским нелегалам суд рассмотрит в ближайшее время

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Городской суд в Находке отправил под стражу браконьеров из Северной Кореи, которых обвиняют в нападении на приморских пограничников. Напомним, что рыбаки бессовестно и без разрешительных документов добывали биоресурсы в исключительной экономической зоне России. На требования пограничников они не отреагировали и, вооружившись тем, что попало под руку, напали.

Северокорейцы даже попытались отнять у пограничников оружие, но сотрудникам ФСБ удалось отразить нападение. Однако четверо военнослужащих получили ранения, один – огнестрельное, двое прооперированы. Жертвы были и среди северокорейских браконьеров, один скончался.

- Суд рассмотрел шесть материалов по гражданам КНДР, их отправили под арест на два месяца. Еще четверым только предстоит определить меру пресечения, - сообщили «КП-Владивосток» в суде.

Добавим, что за две недели пограничники Приморья задержали свыше 400 браконьеров из Северной Кореи. Все они находятся под конвоем на своих шхунах.

ИСТОЧНИК KP.RU