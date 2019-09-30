2019-09-30T11:29:10+03:00
Общество

Еще четверых браконьеров из КНДР взяли под стражу из-за нападения на пограничников в Приморье

Северокорейских рыбаков арестовали на два месяца
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Браконьерам предъявлено обвинение по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»Браконьерам предъявлено обвинение по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Городской суд Находки взял под стражу еще четверых браконьеров из КНДР, которых обвиняют в нападении на пограничников в Приморье. Напомним, что рыбаки незаконно добывали биоресурсы в российской исключительной экономической зоне. На требования пограничников северокорейцы не отреагировали и оказали вооруженное сопротивление.

В результате стычки четыре сотрудника ФСБ получили ранения, один – огнестрельное, двоим потребовалась операция. Жизни и здоровью пограничников сейчас ничего не угрожает. Пострадавшие были и среди браконьеров, один скончался.

Браконьерам предъявлено обвинение по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Накануне суд в Находке отправил под стражу шесть браконьеров, и, как рассказали слуги Фемиды, «это не все, дела еще будут». Нелегалам из КНДР грозит от 12 до 20 лет тюрьмы, либо пожизненное лишение свободы. Однако максимальную меру наказания в подобных случаях избирают редко.

Всего пограничники Приморья задержали порядка 400 браконьеров КНДР. Все они находятся под конвоем и дожидаются решения следствия на своих шхунах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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