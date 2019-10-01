2019-10-01T10:14:26+03:00
Происшествия

На Сахалине уволили санитарку детского дома, подозреваемую в смерти подростка

От обязанностей отстранена и.о. директора учреждения
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Заведующему отделением «Милосердие» объявлен выговорЗаведующему отделением «Милосердие» объявлен выговорФото: Предоставлено очевидцами
Изменить размер текста:

Пятнадцатилетняя воспитанница Кировского дома-интерната для умственно отсталых детей скончалась после полученных ожогов. Санитарка учреждения отнесла подростка с ДЦП в ванну, включила воду, а сама ушла в другую комнату. Оказалось, что из крана шел кипяток, а девочка в силу ограниченных физических возможностей ничего сделать не смогла. Санитарка стала фигурантом уголовного дела и была уволена из дома-интерната.

От исполнения обязанностей также отстранена и.о. директора учреждения. Заведующему отделением «Милосердие» объявлен выговор. Отметим, что уволенная санитарка работала именно в этом отделении.

– Это ужасная ситуация. Погибла беззащитная девочка. Из-за чудовищной халатности. Чтобы предотвратить повторения подобного, необходимо усилить контроль во всех островных домах-интернатах, – сказал Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

Напомним, что по факту смерти девочки свою проверку проводит областная прокуратура. Региональные Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Кроме того, региональный Следственный комитет даст оценку действиям сотрудников больницы, в которой скончалась девочка.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Санитарка заживо сварила подростка в детском доме на Сахалине

Девочка лежала в ванне с кипятком и получила ожоги второй степени (подробнее)

Прокуратура заинтересовалась сахалинским детским домом после смерти подростка

Воспитанница учреждения заживо сварилась в кипятке благодаря санитарке (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Спасибо Собянину?»: выясняем, почему новые автобусы Владивостока приветствуют москвичей рекламой ВДНХ
Жителям четырех аварийных бараков подарили новые квартиры во Владивостоке
На прилавки магазинов едва не попало больше 6 центнеров свинины из зоны АЧС в Приморье
Потому что велосипеда не было: житель Уссурийска обокрал дворника, пока тот был занят уборкой
Компания из Владивостока с фальшивыми документами разбогатела на 5,5 миллиона рублей на экспорте в Китай
Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Приморском крае
«Не суди, да не судим будешь»: назван размер зарплаты мэра Владивостока
Борис Кубай рассказал, в каких районах Приморья в октябре пройдут снегопады
Улицу Баневура во Владивостоке перекрыли на 10 дней
«Это посвящение»: новые автобусы начали бить во Владивостоке
Желтый код: синоптики прогнозируют потенциально опасную погоду в Приморье
Прокуратура заинтересовалась сахалинским детским домом после смерти подростка
Десятки жителей Владивостока останутся без горячей воды на три дня
Молодые бизнесмены из Приморья поедут в Японию на стажировку
Гималайские медведи «заселфились» на вершине горы в Приморье
Ищи себя на фото: все фотографии участников международного марафона со стенда "Комсомольской правды"
51-летнего наркодилера из Ливадии поймали с героином во время сделки
«Лексусу» уступи! Потасовка на дороге Владивостока привела к ДТП и травмам
Поиски неуловимой 16-летней красавицы, пропавшей две недели назад в Приморье, завершены
Три подростка забрались на хребет Чандолаз в Приморье и не смогли выбраться
На плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане полностью потушили пожар
Больше месяца ищут молодого на вид жителя Уссурийска в брюках и рубашке
Пьяный житель Приморья угнал карету скорой, чтобы с ветерком доехать до дома
Масштабное отключение холодной воды грядет во Владивостоке
Синоптики рассказали, угрожает ли Приморью новый тайфун
Погода во Владивостоке на 1 октября 2019 года: без осадков, днем до +22
Власти Находки отметили сотрудников АО «Восточный Порт» за вклад в развитие туризма