На Сахалине уволили санитарку детского дома, подозреваемую в смерти подростка

СЕГОДНЯ 10:14 2019-10-01T10:14:26+03:00

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Пятнадцатилетняя воспитанница Кировского дома-интерната для умственно отсталых детей скончалась после полученных ожогов. Санитарка учреждения отнесла подростка с ДЦП в ванну, включила воду, а сама ушла в другую комнату. Оказалось, что из крана шел кипяток, а девочка в силу ограниченных физических возможностей ничего сделать не смогла. Санитарка стала фигурантом уголовного дела и была уволена из дома-интерната.

От исполнения обязанностей также отстранена и.о. директора учреждения. Заведующему отделением «Милосердие» объявлен выговор. Отметим, что уволенная санитарка работала именно в этом отделении.

– Это ужасная ситуация. Погибла беззащитная девочка. Из-за чудовищной халатности. Чтобы предотвратить повторения подобного, необходимо усилить контроль во всех островных домах-интернатах, – сказал Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

Напомним, что по факту смерти девочки свою проверку проводит областная прокуратура. Региональные Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Кроме того, региональный Следственный комитет даст оценку действиям сотрудников больницы, в которой скончалась девочка.

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ИСТОЧНИК KP.RU