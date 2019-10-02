Полиция задержала неадекватного мужчину, насмерть забившего кондуктора во Владивостоке

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-02T09:38:03+03:00

Служебная собака по кличке Арэс по горячим следам привела полицейских к подозреваемому

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Задержать мужчину, металлическим прутом забившего кондуктора в Приморском крае, помогла служебная собака по кличке Арэс. Благодаря этому полиции удалось задержать подозреваемого, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Накануне вечером неизвестный мужчина безо всяких видимых на то причин напал на кондуктора и стал бить женщину по голове. Организм бедной не перенес сильных ударов, и пострадавшая скончалась до приезда кареты скорой помощи. Забивший человека злоумышленник сбежал. Очевидцы подозревают, что он мог страдать расстройством психики.

Задержали мужчину сотрудники полиции. Оперативники сразу после сообщения о преступлении выехали на место. Среди них был старший инспектор – кинолог Вадим Колесников вместе Арэсом. Служебной собаке удалось сразу распознать преступника. Арэс поймал запах и километр вел правоохранителей к жилому дому по улице 2-ой Строительной. Там полицейские и задержали 39-летнего приморца.

Местные жители уверяли, что их «сосед» часто вел себя неадекватно. А по информации из СМИ, приморца бесили трамваи, и пару раз он даже пытался их поджечь.

ИСТОЧНИК KP.RU