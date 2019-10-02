УМВД опровергли информацию о задержании мужчины, жестоко расправившемся с кондуктором

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-02T11:49:31+03:00

Ранее многие СМИ писали, что полицейские вкупе со спасателями едва ли не силком вытаскивали подозреваемого из квартиры

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Многие наши коллеги писали о том, что в процессе задержания мужчина, подозреваемый в жестокой расправе над кондуктором во Владивостоке, сопротивлялся. А для того чтобы попасть к нему домой, полицейские привлекали дополнительные силы МЧС. Были основания полагать, что при помощи спецсредств спасатели вскрывали дверь. Однако данную информацию в правоохранительных органах опровергли - пожарную службу не вызывали, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Подозреваемый в убийстве мужчина около 21.30 часов вечера смиренно открыл дверь полицейским. И, как оказалось, дальше он при них не брыкался.

Место его проживания вычислила служебная собака по кличке Арэс. Немецкая овчарка на месте происшествия поймала запах человека, забившего до смерти женщину. Далее повела сотрудников правопорядка по тому пути, по которому мужчина добирался до жилого многоэтажного строения. Один километр – примерно такое расстояние от станции Сахалинской, где произошла трагедия, до дома №12 на улице 2-ой Строительной, где проживал подозреваемый.

Кстати, соседи задержанного утверждают, что тот страдал психическими расстройствами и, по необъяснимой причине, ненавидел трамваи - то поджигал, то кричал на них.

ИСТОЧНИК KP.RU