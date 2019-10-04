2019-10-04T01:56:51+03:00
Происшествия

Осенний мостопад: очередная конструкция не выдержала в Приморье

Автомобилисты на свой страх и риск продолжают пользоваться мостом
Милана СОКОЛ
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Одна из плит мостового перекрытия оказалась разрушена. Фото: dpskontrol125rusОдна из плит мостового перекрытия оказалась разрушена. Фото: dpskontrol125rus
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Часть пролета моста на дороге, соединяющей Штыково с другими районами Приморского края, не выдержала перед натиском большегрузов. Плита в середине конструкции, частично обрушилась вниз, оставив устрашающую пустоту. Дорожники уже осведомлены о сложившейся ситуации и выехали на место для экспертной оценки, сообщает «КП»-Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

По сообщениям очевидцев, обрушение плиты произошло на 48-ом километре дороги Штыково — Ивановка — Реттиховка. Свидетели уверяют, что конструкция попросту не выдержала поток идущих по мосту большегруз, которые здесь осуществляли объезд аварийной конструкции в Шкотово. Стоит отметить, что там движение длинномеров оказалось невозможным, также из-за обрушения моста. На смену которому накануне был запущен в эксплуатацию временный мост. Поэтому теперь у дальнобойщиков снова появилась альтернатива проезда.

Сотрудники КГКУ «Примавтодор» вчера выехали для оценки аварийного объекта, однако решение будет принято на следующей неделе, когда появится заключения. До момента приезда специалистов, движение по мосту осуществлялось для легковых авто, по одной полосе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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