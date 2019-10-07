2019-10-07T09:24:19+03:00
Общество

Трамваев больше не станет: жильцам перекрытой улицы Владивостока лучше рассчитывать на себя

Специалисты успокаивают горожан, что особых задержек быть не должно [фото]
Милана СОКОЛ
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Жителям Владивостока стоит заранее рассчитывать время и продумывать маршрутЖителям Владивостока стоит заранее рассчитывать время и продумывать маршрутФото: Сергей ЛАНИН
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В редакцию «КП»-Владивосток» обратились обеспокоенные жители города, которые стали в первый рабочий день недели заложниками дорожной ситуации. Горожанам пришлось долгое время дожидаться трамваев, которые на данный момент единственные могут курсировать по перекрытой из-за ремонта ливневой канализации улице Борисенко. Однако сотрудники депо уверяют, задержки сегодня были временной мерой, вызванной ДТП.

Проезд для автомобилей и автобусов закрыт Фото: Милана СОКОЛ

Проезд для автомобилей и автобусов закрытФото: Милана СОКОЛ

Жители улицы Борисенко, перекрытой на целый месяц из-за ремонта ливневой канализации, вынуждены заранее обдумывать пути проезда и маршрут. Единственным видом транспорта, связывающим микрорайон с остальным городом, стали трамваи. Путь для остального вида транспорта со Спортивной преграждают бетонные блоки. Весь транспортный поток направляется в объезд через Фадеева, Сахалинскую и 40 лет ВЛКСМ, впоследствии чего объездные пути периодически скованы пробками.

Пробки наблюдаются на Спортивной и Фадеева Фото: Милана СОКОЛ

Пробки наблюдаются на Спортивной и ФадееваФото: Милана СОКОЛ

В понедельник транспортный коллапс сказался и на движении трамваев, они встали на 25 минут, из-за аварии, которая произошла в районе Карской. По словам специалистов ОАО Электрический транспорт, все единицы техники продолжили работу в штатном режиме, после того, как сотрудники ГИБДД устранили последствия столкновения авто, мешающих проезд. К слову, на маршруте сегодня 11 трамваев и их число не будет увеличено в связи с перекрытием улицы Борисенко. Депо попросту негде взять дополнительную технику.

Главный инженер трамвайного депо Владивостока прокомментировал, что время ожидания транспорта в среднем составляет 6-7 минут. Ремонт улицы пока существенно не влияет на расписание движения трамваев. Однако приморцам стоит заранее планировать свой маршрут, учитывая возможные форс-мажоры и отсутствие других видов транспорта на перекрытой дороге. Участок от пересечения улиц Спортивная – Борисенко до перекрестка Борисенко с 40 лет ВЛКСМ будет закрыт до полуночи 10 ноября.

Дорогу перекрыли на месяц. Фото: Александр Ратников

Дорогу перекрыли на месяц. Фото: Александр Ратников

ИСТОЧНИК KP.RU

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