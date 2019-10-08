2019-10-08T08:07:25+03:00
Происшествия

В Партизанске массивный тополь упал на крышу автобуса

Старые деревья не устояли перед шквальным ветром в разных районах города [фото]
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Дерево спикировало на автобус. Фото:mer_partizanskaДерево спикировало на автобус. Фото:mer_partizanska
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Непогода, уже сменившаяся на солнце в приморском городе Партизанск, успела стать причиной разрушении. Сильный ветер, сопровождающийся дождем, повалил деревья в разных районах города. Массивный тополь угодил на крышу пассажирского автобуса, сообщает «КП»-Владивосток».

Как выяснил журналист «Комсомолки», пирамидальный тополь, сломанный сильным ветром, упал на крышу автобуса, рядом с конечной остановкой общественного транспорта «Разгонова». По свидетельствам очевидцев, никто из людей не пострадал, чего нельзя сказать о самом транспорте.

К счастью никто не пострадал. Фото:mer_partizanska

К счастью никто не пострадал. Фото:mer_partizanska

Кстати, автобус оказался не единственным транспортным средством, атакованным деревьями. В районе 50 лет ВЛКСМ, упавшие ветки повредили Honda Fit.

Другое дерево повредило автомобиль. Фото:mer_partizanska

Другое дерево повредило автомобиль. Фото:mer_partizanska

Помимо этого, согласно данным инстаграм-паблика mer_partizanska, попадали деревья в районе улицы Анисовая, перекрыв проезд

Местные жители уверены, что старые деревья в Партизанске необходимо спилить в целях безопасности.

– Страшно ехать от Заводского до 73-го участка. Спилите макушки тополиной аллеи, зачем ждать, когда на кого-то упадут, – делятся пользователи популярной страницы инстаграм.

Как рассказали сотруднику редакции местные жители, сейчас погода в городе хорошая, ветер утих, и даже появилось солнце. Последствия непогоды теперь предстоит устранять ответственным инстанциям. Тем временем в часе езды от Партизанска, выпал снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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