Отремонтированный в Приморье мост не выдержал вес большегруза

СЕГОДНЯ 07:05 2019-10-12T07:12:15+03:00

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Небольшой мостик, на границе Владивостока и Артема, обеспечивающий проезд через реку Песчанка в Приморье, оказался сегодня разрушен. По словам очевидцев, конструкция не выдержала вес грузовика. Под тяжестью многотонной машины, деревянный настил попросту поломался. По словам местных жителей, мост, лишь недавно был отремонтирован после паводка, сообщает «КП»-Владивосток».

Автомобиль не смог преодолеть весь путьФото: dps.control

По свидетельствам очевидцев, деревянное перекрытие моста, оказалось разрушено после попытки проезда большегрузова. Загруженная машина проехала до середины переправы, однако закончить намеченный маршрут водителю не удалось. Одно из колес грузовика провалилось в месте разрушения моста. Как утверждают местные жители, дорожники лишь недавно привели в порядок мостик, пострадавший во время затопления из-за дождей. Однако качество проведенного ремонта, многие ставят под вопрос. Согласно фото, дощатый настил изрядно изношен и нуждается в замене.

Деревянный настил заметно изношенФото: dps.control

Пользователи социальных сетей разделились на два лагеря. Одни уверяют, что виноват водитель грузовика, который заехал на мост на тяжелой машине.

– Груженый был, пуская и восстанавливает, – негодуют некоторые жители Приморья.

Другие же уверяют, что автомобилист не виноват, отмечая, удручающее состояние конструкции.

– Там доски старые, гнилые, с соседнего забора сняли,–шутят пользователи социальных сетей.

В спорном вопросе, скорее всего, придется разбираться специалистам. Эксперты смогут установить качество проведенного ремонта и степень необходимого ремонта. «Комсомолка» уже неоднократно писала о разрушенных мостах и дорогах в различных районах Приморья, которые нуждаются в срочном ремонте. Около недели назад на дороге, соединяющей Штыково с другими районами Приморского края, обрушилось перекрытие моста.

ИСТОЧНИК KP.RU