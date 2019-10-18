2019-10-18T06:26:03+03:00
Происшествия

Власти Сахалина проведут служебную проверку в школе, где одноклассники избили девочку за напоминание о домашнем задании

Уполномоченный по правам ребенка взяла ситуация на личный контроль
Кристина ГРИН
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Оценка будет дана директору школы и классному руководителю.Оценка будет дана директору школы и классному руководителю.Фото: Из открытых источников
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Министр образования Сахалинской области выехала в школу №2 Поронайска, где несколько дней назад произошло чудовищное происшествие. Группировка четвероклассников избила 10-летнюю девочку за то, что та на уроке напомнила учителю про домашнее задание. Сейчас ребенок в больнице с диагнозом – сотрясение мозга.

По информации пресс-службы правительства, инициировано проведение служебной проверки. Оценка будет дана директору школы и классному руководителю.

– Распоряжение о проведении служебной проверки по данному факту уже выпущено в министерстве. Сегодня в Поронайске пройдет встреча с педагогическим коллективом, родителями этого класса. Кроме того, запланировано совещание с директорами всех школ Поронайского района, на котором классным руководителям будет рекомендовано провести разъяснительные беседы с детьми, усилить контроль за учениками. Эта ситуация на моем личном контроле, - сообщила Наталья Мурашова, министр образования Сахалинской области.

Вместе с тем ситуацию на свой личный контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в регионе Любовь Устинова. Она отметила, что сейчас самое главное – разобраться в произошедшем и исключить подобные инциденты в дальнейшем.

Напомним, что ранее проверку инициировали прокуратура и СК. По их результатам будут приняты процессуальные решения.

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Сейчас ребенок находится в больнице с диагнозом сотрясение мозга (читать далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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