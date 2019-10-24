СК начал проверку по факту гибели двух человек на кладбище Владивостока

СЕГОДНЯ 07:38 2019-10-24T07:38:57+03:00

За жизнь еще одного пострадавшего борются врачи. Фото: СУ СК России по Приморскому краю.

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Сотрудники СК начали проведение доследственной проверки по факту гибли двух человек в пожаре на «Морском кладбище». Напомним, что тела трех человек в пристройке нашли без признаков жизни сотрудники МЧС. Площадь горения была небольшой – всего 5 квадратных метров, однако в результате происшествия погибли двое мужчин. Еще одного госпитализировали в больницу. За его жизнь сейчас борются врачи.

- По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время распития спиртных напитков, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - В результате пожара два человека погибло, один находится в тяжелом состоянии в медучреждении.

В ведомстве отмечают, что уже назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Следователи приступили к опросу свидетелей. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU