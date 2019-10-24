2019-10-24T09:28:17+03:00
Происшествия

Третий пострадавший при пожаре на «Морском кладбище» скончался в больнице Владивостока

После отравления выжить мужчине не удалось
Кристина ГРИН
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По предварительным данным. причина пожара - неосторожное обращение с огнем. . Фото: СУ СК России по Приморскому краю.По предварительным данным. причина пожара - неосторожное обращение с огнем. . Фото: СУ СК России по Приморскому краю.
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Сообщение о том, что трех мужчин без признаков жизни нашли в пристройке «Морского кладбища», появилось в четверг, 24 октября. Площадь пожара была небольшой – всего 5 квадратных метров. Позже выяснилось, что двух граждан Узбекистана спасти не удалось – врачи лишь констатировали смерть от отравления угарным газом. За жизнь третьего мужчины медики боролись больше 10 часов. Однако, спасти его было задачей практически невыполнимой.

- Мужчина скончался в больнице, - рассказал источник «Комсомольской правды – Владивосток».

В конечном итоге в результате пожара погибли трое мужчин. Все – выходцы стан ближнего зарубежья. По факту произошедшего краевой СК уже инициировал проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем во время застолья. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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